El nuevo Fernández no para: "Yo no decepcioné a parte de mi electorado"

El presidente Alberto Fernández añadió una página más a la novela por entregas que viene desgranando a medida que transcurre su gira por Europa, en la que decidió tonificar su discurso para polemizar con la vicepresidenta Cristina Kirchner por el rumbo del Gobierno y afirmó este miércoles que no decepcionó al electorado del Frente de Todos como "dicen algunos".

También podés leer El nuevo Alberto: por qué enfureció y pasó al ataque

"Yo no he decepcionado a parte de mi electorado, no pienso semejante cosa, eso dicen algunos", sostuvo Fernández durante una entrevista que brindó a la emisora DW en español, en su paso por Alemania. La frase contrasta con el cierre del discurso que CFK dio en su presentación en la Universidad del Chaco Austral el pasado viernes, en lo que calificó como su "mayor preocupación" y su "mayor sensación de amargura". "Creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, esperanza y amor que nos depositaron", lanzó.

El mandatario justificó sus dichos al señalar que el descontento en todo caso se debe a otras causas. "La pandemia afectó mucho a la población argentina; el mundo fue una víctima de la pandemia y la causa no es del Gobierno sino de la pandemia", explicó.

En días donde las horas y el reloj corren de manera caprichosa y donde, a la distancia, fue forjando un nuevo perfil que incluyó la confirmación explícita de que buscará un segundo mandato, Fernández sostuvo hoy que su "gran adversario" y su "gran enemigo" es el expresidente Mauricio Macri y afirmó que su objetivo es "lograr que nunca más el neoliberalismo gobierne la Argentina".

"Mi gran adversario y mi gran enemigo es Macri. Tengo un solo objetivo que lograr y es que nunca más el neoliberalismo gobierne a la Argentina, y eso fue Macri", dijo el Presidente.

Tras referir a diferentes encuestas según las cuales el electorado preferiría a Macri y a Cristina Fernández como aspirantes a la Casa Rosada en 2023, la periodista Jenny Pérez le preguntó "¿de dónde van a sacar los votos?" para sostener la búsqueda de la reelección. "Los votos van a salir de la Argentina, pero mi problema no es mi reelección sino ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar", respondió el mandatario y agregó: "Confiaría un poquito menos en las encuestas, que están muy manipuladas".