Larreta pasó por Bariloche y completó la ficha de avales de Tortoriello

BARILOCHE (Corresponsalía Patagonia) Antes de asistir al Foro Llao Llao 2022 en el exclusivo hotel anclado en las afueras de San Carlos de Bariloche, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, paseó por Bariloche como presidenciable y se hizo un tiempo para darle la bendición amarilla al diputado nacional Aníbal Tortoriello (PRO) como el postulante a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC) en Río Negro. Lo hizo después de caminar la calle Mitre, reducto comercial por excelencia en la localidad emblema de la Patagonia. “Tenemos al mejor candidato”, se animó a plantear en una de sus declaraciones a los medios locales. Este respaldo se suma al de Patricia Bullrich, representante de los halcones de la alianza opositora, que ya había manifestado su aval al empresario de transporte.

Una vez más, Tortoriello se retiró con una sonrisa de un encuentro con una figura nacional de su espacio. Como esperaba, Rodríguez Larreta lo ungió para el proceso electoral rionegrino que se aproxima y que lo tiene como el principal competidor de Juntos Somos Río Negro (JSRN), el partido provincial que fundó el hoy senador nacional Alberto Weretilneck. Para ir a las urnas a la cabeza de la boleta cambiemista, deberá imponerse al sector del radicalismo que pretende aliarse a JSRN y romper la actual estructura de JxC.

Larreta se mostró con turistas que visitan la ciudad patagónica, tomó café, probó chocolates y torta de Rapanui, la reconocida marca que compra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego de la caminata por el centro cívico, se plantó junto a con su candidato: “Tenemos un trabajo largo por delante, nuestra provincia tiene mucho por mejorar y queremos hacerlo juntos”, dijo Tortoriello, tras varias fotos de rigor con el lago Nahuel Huapi de fondo.

La visita del presidenciable al sur se da en un momento crítico para la alianza opositora, que debate la inclusión o no del diputado ultra Javier Milei, quien también pasó por el Llao Llao para hablarle al Círculo Rojo. Larreta, que se ubica entre las principales voces detractoras del economista, se muestra como la opción moderada para contener el voto del centro. Eso ratificó, a media tarde, en el hotel Cacique Inacayal con la militancia de su espacio. Se trató de la misma sede donde se celebró el polémico foro Consenso Bariloche que provocó el rechazo de las comunidades originarias de la zona. Por ese reducto, uno de los favoritos del macrismo local, también pasó Bullrich tiempo atrás para despotricar contra los grupos pertenecientes a pueblos originarios que organizaron la toma de tierras en Villa Mascardi, un tema más que sensible para quienes habitan la región.

En el lobby del Inacayal, Rodríguez Larreta se refirió con "muchísima preocupación" a la "inflación récord en décadas y niveles de pobreza muy altos". En diálogo con la prensa, sostuvo que "lo más preocupante es que no hay un plan económico, no hay un rumbo claro. Si no tenés un plan, no tenés un rumbo, es imposible salir adelante. La inflación es consecuencia de no tener un plan integral".

Burzaco, muy activo para la campaña Larreta 2023 en el sur

Entre la militancia patagónica amarilla se movió el extitular de la Policía Metropolitana y exsecretario de Seguridad Eugenio Burzaco. Instalado en Bariloche y con una activa vida en el partido, teje en favor de la candidatura presidencial de Larreta y piensa abrirse paso en el esquema rionegrino que le dio un lugar en la nueva conducción. Hasta ahora, se mueve entre la cordillera y el área metropolitana.

“Vine a Río Negro, una de las economías regionales más fuertes de nuestro país, donde Aníbal Tortoriello, Eugenio Burzaco y Juan Martín hacen un trabajo enorme por la provincia y el futuro de todos los argentinos”, celebró el alcalde, en una suerte de devolución de gentilezas para quienes lo acompañaron. Martín, el único legislador provincial del PRO, que tuvo una seria pelea con el presidente del partido local cuando se cerró la lista de unidad partidaria, reconoció “un fuerte espaldarazo” para la fuerza en Río Negro con el paso de otra figura de la mesa chica de JxC. “Aníbal suma para su proyecto”, le dijo a Letra P. “Es el candidato”, apuntó el roquense.

Larreta se llevó la certeza de que existe un espacio que lo defenderá si logra imponerse en la interna de la alianza. Este sábado se realizará la primera asamblea partidaria rionegrina tras la normalización de autoridades. Será en Villa Regina, desde las 14. Se espera que la misma corone a Martín como presidente e inicie el sinuoso camino hacia 2023.