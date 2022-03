Larroque: “Pareciera que se quiere proscribir a la parte mayoritaria del FdT"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, reavivó la interna de la coalición gobernante al considera que hay “una peligrosa autoproscripción de un sector del Frente de Todos” y apuntó contra los grupos alineados con Alberto Fernández. En este sentido, dijo que “cuando opina un kirchnerista es un drama y cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no pasa nada”.

"Lo que estábamos reclamando era una postura pública para señalar la gravedad. No podemos dejar pasar esto, hay un mensaje en atacar a Cristina, es un mensaje de carácter mafioso. El ministro Aníbal reconoció que el ataque fue intencional", dijo en referencia al ataque a la oficina de Cristina Fernández de Kirchner.

"El Presidente me llamó el sábado. Le expliqué que más allá de las comunicaciones privadas estamos reclamando una postura pública para señalar la gravedad", agregó y no ocultó su disgusto con la postura del jefe de Estado ante los incidentes ocurridos la semana pasada.

“Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la ametralleta del off permanente que nosotros no abonamos”, afirmó en declaraciones a AM 750.

Antes, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández había cruzado a La Cámpora por no haber contribuido a la aprobación del acuerdo con el FMI en Diputados: “Si cada uno va a hacer lo que quiere, estamos fritos”.

"Uno puede discutir hasta un determinado punto, pero hay que tomar decisiones de fondo y las decisiones las toma el Presidente de la Nación", agregó.