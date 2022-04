“Las universidades tienen un presupuesto que garantiza su funcionamiento”

El titular de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), Oscar Alpa, fue reelegido esta semana como rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) con el 74,5% de los votos al frente de la lista única Proyecto Universidad, en la que fue secundado por María Ema Martin, la nueva vicerrectora que estará a cargo de la casa de estudios mientras su coequiper continúe en el Ministerio de Educación.

Contador público egresado de la universidad pampeana, donde años después fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Alpa llegó a la SPU en octubre del año pasado de la mano de otro rector en uso de licencia, en este caso de la Universidad Nacional de Hurlingham: el ministro Jaime Perczyk. Entrevistado por Letra P, el funcionario defiende la gestión del ministerio, destaca la capacidad del sistema universitario a la hora de construir consensos y asegura que las paritarias del sector le ganarán a la inflación en 2022.

La situación económica y financiera de las universidades y el alza del índice de precios fueron temas que marcaron buena parte de las conversaciones que las autoridades de las casas de estudio mantuvieron durante el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Jujuy hace 10 días. A pesar de las dificultades generadas por el rechazo parlamentario en la Cámara de Diputados al Presupuesto elaborado por la Casa Rosada, Alpa resalta la ejecución presupuestaria de la SPU y subraya que, pese a las internas que atraviesan al Ejecutivo, "no hubo sector del Frente de Todos que le haya negado a Educación los fondos que necesita".

-¿Las discusiones internas en el Gobierno y en el oficialismo afectan el día a día de la gestión?

-Siempre nos comprometimos a respaldar el sistema universitario argentino sabiendo que debe funcionar con un presupuesto que lo haga posible. No hubo sector del Frente de Todos que le haya negado a Educación los fondos que necesita.

-¿Las paritarias no le preocupan?

-Hay una política concreta de Perczyk de seguir planteando que los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes de las universidades tengan un sueldo que supere, acompañe y se vaya recomponiendo por encima de la inflación. Se han firmado paritarias universitarias que no generaron ningún problema en el inicio de clases y la vuelta a la presencialidad. Además, se está asegurando a las universidades un presupuesto que garantiza su funcionamiento. No hubo en el plenario del CIN ningún planteo en ese sentido, como sí ocurría en 2018 o 2019, cuando había universidades que no podían pagar sueldos.

-¿Las internas, tanto del oficialismo como de la oposición, no tienen eco tampoco en el funcionamiento del CIN?

-Existen en ambos bloques y se perciben, pero no se genera una tensión interna, no inciden en el sistema universitario, que tendría que ser un modelo que se visibilice a nivel nacional en la política. Hay diferencias, pero tenemos puntos de acuerdo sobre los que avanzamos. Más allá de las cuestiones personales, hay una política de Estado superior y sabemos hacia dónde queremos ir.

Alpa y Martin conducirán la UNLPam hasta 2026

-Volviendo al presupuesto, el CIN había acordado en septiembre pasado $408 mil millones para 2022. ¿En qué cifra está hoy?

-Esa cifra tenía el visto bueno de las universidades y es la que estamos transfiriendo. Estamos al día con el crédito y con la situación financiera. Esto es importante porque en 2019, solo se transfirieron fondos equivalentes a siete de los 12 meses para gastos de funcionamiento. Entonces, en 2020 hubo que transferir los 12 meses del 2020 y los cinco adeudados en 2019.

-¿El monto global incluye los programas especiales?

-Sí. Sin contarlos, hoy se está ejecutando un total anual de $356 mil millones. Sumando los programas, nos van a dar esos $408 mil millones. En enero último también se transfirió un 12% adicional que se había acordado en septiembre y luego, en febrero, se agregó un 3% que se había reajustado en diciembre.

-¿Cómo impactan estos números en los salarios?

-Sin Presupuesto aprobado en 2022, tendríamos que haber transferido el mismo monto del año anterior y las universidades hoy no podrían funcionar. Lo que hicimos fue tomar el valor que correspondía al proyecto de Presupuesto que no se aprobó en el Congreso. Este año se acordó la paritaria en marzo. En 2021 había sido en mayo y en diciembre ese acuerdo se ajustó un 3%, a cobrar en marzo. El acuerdo 2022 contempla un aumento del 13% para marzo, 12% en junio, 6% en agosto y 10% en septiembre. En teoría, sería el último incremento hasta marzo del año que viene, pero por pedido de los gremios se incluyó la cláusula de monitoreo para ir revisando la evolución de los precios y los salarios.

-El próximo plenario del CIN será en septiembre. ¿Puede haber una reunión extraordinaria en junio por el presupuesto?

-Puede haber un encuentro en junio en Tierra del Fuego para estar presentes en la universidad que comprende a las Islas Malvinas, pero no tiene que ver con el presupuesto. La idea es que en ese plenario extraordinario, como ha pasado en años anteriores, se efectúe la solicitud de los fondos para 2023 y se empiece a confeccionar el proyecto que tiene que estar presentado el 15 de septiembre de cada año.

-A la par de la SPU, ¿cuáles son las expectativas de su segundo periodo en la UNLPam?

-Nuestro estatuto tiene una sola reelección, así que será mi último mandato. Asumí la secretaría por una invitación del ministro, en parte por mi tarea como rector, y cuando termine mi función en el ministerio volveré a asumir ese rol. Cuando me convocaron a la SPU tuve el acompañamiento de rectores y rectoras. Hoy es importante ir generando las políticas universitarias que trasciendan la cuestión económica. Es algo que hablamos en el plenario de diciembre en el campus de la UNSAM en San Martín y en Jujuy lo volvimos a tratar. La discusión del investigador universitario, la extensión o la duración de las carreras, por ejemplo, son temas que inciden en nuestros estudiantes y graduados.