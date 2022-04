LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Con el objetivo de consolidar su estructura y delinear sus ejes programáticos hacia 2023 en la determinante jurisdicción bonaerense, el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR) lanzó semanas atrás la Fundación Poder Buenos Aires, usina de ideas que, entre otros aspectos, se plantea ofrecer un sostén a sus intendentes en diversas áreas, exhibir sus cuadros técnicos y diagramar una hoja de ruta para quienes busquen posicionarse en el futuro próximo en la carrera a la gobernación. “Primero, trabajar con las ideas, como decía Alfonsín, y después poner los nombres a la vanguardia de esas ideas”, subraya a Letra P la diputada Alejandra Lordén, coordinadora de este think tank del radicalismo provincial, sobre la estrategia electoral radical en la madre de todas las batallas y las figuras que la encarnarán. Y se entusiasma: “En 2023 esperamos tener el doble de intendentes radicales”. Sostiene que, “en breve”, el partido pondrá a recorrer a sus pretendientes a la gobernación que -recalca- “obviamente van a salir de las filas de la Unión Cívica Radical bonaerense”. Confirma que Gastón Manes será impulsado por la conducción provincial para presidir la Convención Nacional y enfatiza que el radicalismo “hoy no lee la incorporación de Milei” a Juntos.

-¿Cómo está posicionada a la UCR y cómo la imagina rumbo a 2023?

-El Gobierno discute temas que no le interesan a la gente mientras ésta sufre la inflación, la pobreza y una economía sin rumbo. El radicalismo se fortalece en la provincia con la Fundación Poder, generando políticas públicas y una hoja de ruta.

-¿Cuál es el objetivo concreto de la Fundación Poder?

-Darles apoyo a nuestros intendentes; esperamos que 2023 sean el doble de los que tenemos. Darles herramientas de capacitación y formación con los cuadros técnicos de todas las áreas que tenemos dispersos en toda la provincia y delinear documentos con políticas públicas.

-¿De qué manera construyen una candidatura a la gobernación Buenos Aires?

-Necesitamos un candidato o candidata a la gobernación. Primero (debemos) trabajar con las ideas, como decía Alfonsín, y después poner los nombres a la vanguardia de esas ideas. La Fundación está trabajando la parte más importante: el estudio para determinar cuáles son las primeras medidas a tomar en caso de gobernar la provincia.

-Ya piensan en algunas figuras…

-El breve vamos a ver a los hombres y las mujeres que vayan a estar a cargo de eso; tampoco falta tanto tiempo y obviamente van a salir de las filas de la Unión Cívica Radical bonaerense.

-¿A quién va proponer el Comité Provincia para la presidencia de la convención nacional?

-A Gastón Manes. Estamos trabajando cómodamente, porque tiene mucha adhesión su nombre.

-¿Por qué no estuvo Lousteau en la cumbre de La Plata? ¿Responde a fricciones por la conducción de la Convención?

-No creo que tenga que ver con eso. Se trata de una foto nacional de dirigentes que tienen cargos nacionales pero que, obviamente, no son los únicos. Si bien en el Congreso Nacional los bloques están separados, hay un vínculo en la provincia; los bloques los tenemos unificados con Evolución y en muchos distritos estamos trabajando juntos. No creo que sea ese el motivo de su ausencia, habrá que preguntarle a él las razones.

-El possismo denunció “proscripción”. ¿Hay cuestiones sin resolver que atentan contra la unidad del radicalismo bonaerense?

-Siempre queda algún sector que no se siente incluido. Es natural cuando el partido toma volumen y tiene un proyecto de poder para 2023. En ese proyecto de poder, nosotros estamos acompañando la figura de Facundo Manes en su recorrido nacional y provincial y seguramente se sumarán muchos más, a medida que pase el tiempo y estemos más cerca de la fecha. Los diálogos están permanentemente dentro del partido.

-¿Cómo ve una posible incorporación de Milei a la coalición? Bullrich dijo que tiene las mismas ideas que está llevando adelante JxC…

-Es una discusión que hay que darla dentro de la coalición, no lo puede definir un partido solo. Ni el PRO ni el radicalismo. Para el partido radical, no hay muchos puntos de coincidencia con lo expresado por el partido que integra Milei, no tenemos tantas cosas en común. Habrá que debatir y en un futuro ver estratégicamente. Una cosa es la estrategia electoral y otra una coalición de gobierno donde se lleven a cabo ideas que sean buenas para la Argentina.