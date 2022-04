Kicillof, sin equilibrismo: “No podemos hacer más ajuste”

A horas de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) detone la bomba de la inflación, Axel Kicillof pidió este miércoles hacer valer la presencia del Estado defendiendo y cuidando el bolsillo de la gente: “No podemos hacer más ajuste, no hay que transferirle los precios de una guerra europea al laburante”. Además, afirmó que “es tarea de la Nación” alinear las variables económicas para que no se afecte el consumo de las clases populares. Las declaraciones muestran al gobernador de Buenos Aires definitivamente ubicado en la trinchera kirchnerista de la guerra interna que azota a la coalición gobernante, tras una temporada de equilibrismo obligado por el cargo que ocupa. Este martes, estuvo acompañado por el cristinista Roberto Feletti en el lanzamiento de su paquete de medidas para paliar el impacto de la escalada de precios. Con el 6% -o más- de marzo que anticipó el ministro de Economía Martín Guzmán, la inflación del primer trimestre del año superaría el 15%.

“Hay que hacer valer la presencia del Estado, defendiendo y cuidando los bolsillos”, dijo el mandatario bonaerense a Radio 10 al dar detalles del programa anunciado el martes con el que busca acercar los productores a los consumidores para disminuir la influencia de los intermediarios y bajar los precios de los alimentos.

En este contexto, al ser consultado sobre el índice de inflación que se conocerá este miércoles, el gobernador consideró que la provincia de Buenos Aires puede “acompañar, complementar, poner paliativos”, porque, dijo, “la Provincia no tiene los instrumentos propios de la economía nacional”.

“Tenemos que asegurar el acceso a los alimentos y que se cumplan los acuerdos”, subrayó y, tras afirmar que la salida de la pandemia produce una aceleración de la recuperación económica en el mundo, advirtió: “…ya lo dijo Cristina (Fernández) en La Plata: que el fruto de la recuperación no se lo queden cuatro vivos”.

Por eso, remarcó que las medidas anunciadas en Ensenada “están encaminadas a eso” y agregó: “Más allá de las presiones inflacionarias, de que la reactivación genere más ingresos, el problema es que a los ingresos no se los coma la canasta alimentaria o la inflación. Hay que hacer valer la presencia del Estado defendiendo y cuidando los bolsillos”. Para Kicillof, “alinear las variables para que no se afecte el consumo de las clases populares, es tarea de Nación”.

“Por la guerra en Europa (entre Rusia y Ucrania), no podemos tener precios de guerra en nuestro conurbano y eso lo tiene que entender todo el mundo”, dijo Kicillof. Y disparó: “Así como digo que no podemos hacer más ajuste, digo que no hay que transferirle los precios de una guerra europea al laburante del conurbano y del interior bonaerense; hay que idear medidas para impedir que los efectos de la turbulencia internacional afecten los bolsillos de los bonaerenses, porque nosotros producimos alimentos, producimos hidrocarburos… primero hay que cuidar lo nuestro y cuidar a los nuestros”.