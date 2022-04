Impuesto a la fuga: el FdT le pone sordina a la interna y blinda a Guzmán

El estreno del proyecto para crear un fondo especial para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo acompañado por un interrogante que lanzó la oposición apenas arrancó el tratamiento. La semana pasada, el pedido fue concreto: el interbloque de JxC quiere que el ministro de Economía, Martín Guzmán, asista al Senado para defender el texto. Lo pidió el senador salteño Juan Carlos Romero, del monobloque "Justicialista 8 de octubre", una de las 33 voluntades de JxC. Para la bancada del Frente de Todos tuvo un sabor agridulce y en el Palacio de Hacienda sólo aportaron dos precisiones. "Si es para responder chicanas, no va nadie", respondieron, aunque también aclararon que el ministro sólo asistirá si el presidente Alberto Fernández lo autoriza a hacerlo.

La mayoría de los senadores del FdT leyó la jugada como un dardo envenenado orientado a capitalizar el momento más tenso del kirchnerismo con el funcionario. Ante las consultas de este portal, en el oficialismo descartaron que vayan a cursar una invitación a Guzmán, al titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, o a la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Detrás de ese frente común para bajarle el precio al pedido de JxC, algunos destacados miembros del espacio oficialista no ocultaron su satisfacción ante la solicitud. Sin que los dardos tuvieran que salir del kirchnerismo, Romero dejó en evidencia el tenue apoyo del Ejecutivo para el proyecto y el sonoro silencio de Guzmán desde que se conoció el texto.

La Casa Rosada sólo planteó que valoraba la iniciativa y no hubo más respaldos al respecto. El proyecto fue redactado por el senador Oscar Parrilli y apunta a quienes tengan bienes en el exterior que no han sido declarados al fisco. Si prospera el texto, deberán realizar "un aporte especial de emergencia" que será del 20% del total si el evasor o la evasora declara voluntariamente sus tenencias; crece al 35% si esa decisión se produce seis meses después de que rija la ley y, ante el caso de que los contribuyentes afectados no paguen durante los plazos establecidos, quedarán en pie las penas de prisión que prevé la normativa vigente.

En el Ministerio de Economía sólo acotan que la iniciativa fue analizada el año pasado junto al bloque oficialista del Senado, que lidera José Mayans. El derrotero del texto no pasa inadvertido para Guzmán, aunque cada vez son más las dudas sobre su continuidad en el futuro inmediato. Hay quienes dicen que será reemplazado después de Semana Santa y otras fuentes calificadas aseguran que se va en mayo, después de la primera auditoría que realizará el FMI.

Aún así, Guzmán descuenta que la iniciativa tiene el camino menos difícil en el Senado, pero deplora la oposición cerrada de JxC. "No tienen ninguna autoridad para objetar blanqueos. El último que hicieron fue un fiasco y terminó beneficiando a familiares de funcionarios púbicos cuando era claro que no tenían que existir conflictos de intereses", bramaron en el Palacio de Hacienda. "Nadie puede estar en contra de una normativa legal que busque que fondos ocultos, por cualquier situación, paguen impuestos. No sólo deberían ser para pagarle al FMI, sino para bancar otras deudas multilaterales", detalló la fuente consultada.

El imperativo de que el Ejecutivo defienda el proyecto está planteado. Sus definiciones medulares se elaboraron antes de la ultima crisis interna del oficialismo y el trámite en el Senado ya está en marcha. Dentro de los bloques oficialistas de las dos cámaras, creen que, más allá de la novela por la continuidad de Guzmán, el debate en torno a esta iniciativa podría ser una muestra de unidad del Frente de Todos en la previa de la próxima auditoría que realizará la misión del FMI en mayo. Las fuentes consultadas a los dos lados de Pasos Perdidos esperan nuevas imposiciones del organismo: ya quedó claro que las metas pactadas están en crisis por el escenario internacional que impuso la guerra en Ucrania.

Ante ese escenario, en el kirchnerismo defienden la ley como una herramienta que puede reforzar la capacidad de negociación del Gobierno en el momento que se avecina. El plenario de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales continuará el próximo martes 19 y la lista de expositores invitados continuará con la especialista Magdalena Rúa, autora del libro Fuga de capitales: el rol de los Bancos Internacionales y el caso HSBC, y con el periodista especializado en economía Alfredo Zaiat, del matutino Página 12.