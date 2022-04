La Sociedad Rural reabre su grieta interna a meses de elegir presidente

La Sociedad Rural Argentina volverá a las urnas este año y será una reedición casi calcada de la elección de 2021, con dos espacios disputándose la manija de la histórica entidad. El presidente Nicolás Pino, del ala dura más cercana al macrismo, no podrá sostener el acuerdo de unidad que logró en las elecciones de medio término para el recambio de vocales y buscará la reelección con la misma fórmula que lo llevó al triunfo el año pasado. Enfrente tendrá al productor cordobés Alejandro Ferrero, representante de la línea más tradicionalista y con afinidad al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Nuevamente, la interna que surgió luego de el Consejo Directivo aprobara en 2017 un bono de 500 mil pesos a Luis Etchevehere por su renuncia a la presidencia para ser ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, vuelven a tomar temperatura. La errática participación de la entidad en el Consejo Agroindustrial Argentino, con ingreso y renuncia al poco tiempo, también generó cortocircuitos.

Voces del oficialismo aseguran que hubo intentos de acercamiento, pero no prosperaron. “En una lista de unidad, todas las partes tienen que ceder, y no fue ese el caso”, sostienen en el entorno de la opositora Unidad y Acción. A falta de cinco meses para la elección, las diferencias salieron a flote y aunque las listas todavía no se inscribieron formalmente, ambos espacios se encargaron de enviar una carta a los socios para comunicar la decisión de participar. La suerte está echada.

Así las cosas, el oficialista Movimiento Compromiso Federal buscará revalidar la conducción de Pino, productor ganadero y amigo Etchevehere. Estará acompañado, al igual que en 2021, por Marcos Pereda Born, titular del Grupo Bermejo y uno de los principales aportantes de la campaña de María Eugenia Vidal para la gobernación de Buenos Aires en 2019.

En la vereda de enfrente, la lista Unidad y Acción, que tiene el apoyo de una línea más tradicionalista que tiene como referencia a los dirigentes del conflicto de 2008, estará encabezada por Ferrero y la productora bonaerense Mercedes Lalor como candidata a vicepresidente. En caso de triunfar, Lalor se convertiría en la primera mujer en la conducción de la entidad.

Las elecciones serán el 22 de septiembre. Ambos espacios niegan que exista un margen de negociación, resta la oficialización de las listas, ya que por ahora solo se conocen los principales candidatos.

Factor Schiaretti

Alejandro Ferrero es cordobés, actualmente está al frente de ese distrito y se diferenció de la línea de Etchevehere en declaraciones al diario Puntal. Al igual que la Mesa de Enlace nacional, Córdoba tiene su mesa provincial donde el candidato de Unidad y Acción representa a la entidad.

Esta mesa tiene afinidad entre sus integrantes y es una de las más fuertes y combativas de todo el país. También comparten la mirada que tiene el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sobre el campo.

En un brindis de fin de año, que organizó la mesa provincial, el gobernador cordobés asistió con gusto. Luego de hacer declaraciones ante los presentes, el titular del distrito cuatro tomó el micrófono y mirándolo a la cara, apuntó como un deseo: “Voy a brindar para que el próximo presidente de la Nación sea del interior productivo”. Fue consultado nuevamente por estas declaraciones, pero al momento del cierre de la nota no hubo respuestas.

Por su parte, Mercedes Lalor tomó fuerza en la dirigencia rural en 2008 con el conflicto por la 125. Fue la primera mujer en ingresar a la comisión directiva de la entidad y una de las personas que en 2017 votó en contra del bono a Etchevehere.

Ambos candidatos de Unidad y Acción son los representantes más fuertes que tiene la oposición. Lalor preservó el distrito dos de Buenos Aires y Ferrero el distrito cuatro de Córdoba en 2021.