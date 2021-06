Nicolás Pino se convirtió en el nuevo presidente de la Sociedad Rural tras vencer en las elecciones internas al candidato oficialista Daniel Pelegrina por menos de 60 votos. El dirigente, cercano al macrismo más duro, asumió en plena tensión con el gobierno de Alberto Fernández por el cierre de las exportaciones de carne y advirtió que el sector podría "endurecer" las protestas en rechazo a la medida oficial.

El productor ganadero calificó de "muy mala" la decisión de suspender las exportaciones de carne vacuna por 30 días para contener los precios y alertó que "si el Gobierno no destraba el conflicto, habrá más enojo" entre los productores. "La idea de endurecer la protesta está", afirmó.

En diálogo con Letra P, Pino habló de su relación con el exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, dijo que el exfuncionario tiene "las puertas abiertas" para opinar y reconoció que esperaba un llamado de Fernández tras su triunfo en las elecciones del pasado lunes.

-¿Cómo será su nuevo rol en la Sociedad Rural teniendo en cuenta el contexto en el que le toca asumir?

-Quizás no sea el momento ideal. Los momentos se presentan como son y hay que saber aprovecharlos para aprender y empezar a trabajar. Este martes tuvimos el primer encuentro con la Mesa de Enlace. Vamos a seguir trabajando para fortalecer las relaciones de las entidades.

-Pasaron 13 días del paro agropecuario sin novedades, ¿es momento de tomar una posición más dura?

-Creo que sí. Si el Gobierno no destraba el conflicto de la carne, habrá más enojo en el sector.

-¿Está de acuerdo en avanzar con un cese de comercialización de granos?

-Hay que escuchar a todo el mundo. Aún no tengo una opinión formada porque recién este martes empezamos a trabajar con los distritos del país. La idea de endurecer la protesta está. Cuando se endurece una protesta, se abre un abanico que seguramente alcanzará a la carne, la leche y los granos.

-¿Qué relación quisiera tener con el Gobierno?

-Una relación abierta y franca. Quiero que el Gobierno nos deje de ver como un enemigo y nos reconozca como lo que somos, aliados.

-¿Va a solicitar una audiencia con Alberto Fernández?

-No conozco bien los formalismos. Pensé que iba a recibir un llamado de bienvenida, pero eso no ocurrió. Si tengo que llamar y pedir una reunión con el Presidente, lo hago. No tengo problema.

-¿Comenzaron las charlas para ingresar al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)?

-No, todavía. Hubo un cruce de mensajes con (José) Martins (presidente del CAA). El martes será la primera reunión ejecutiva y analizaremos el tema. La idea es que la Sociedad Rural forme parte de ese consejo por muchos motivos.

-¿Cuál va a ser el rol de Etchevehere en la entidad?

-Él es un expresidente más de la Sociedad Rural y se le da mucho valor a la palabra de los expresidentes. Tiene las puertas abiertas para opinar y colaborar con nuestra gestión, más allá de nuestra amistad.

-¿Qué opina de la reunión que tuvo Etchevehere con Mauricio Macri?

-Está muy bien. Él dejó la Sociedad Rural como ministro de Macri y está perfecto que sigan teniendo su vínculo.

-¿Qué va a pasar con el espacio del G6?

-Es un tema que está en agenda.

-¿Cómo encontró el balance contable de la entidad?

-La parte económica de la entidad aún no la vimos. Los números son duros, pero se pueden mejorar. Hay una situación de dos años sin poder organizar la exposición anual y, además, la entidad es accionista de La Rural SA que maneja el predio y está cerrado.