Estévez: "Nadie nos apura, vamos lento porque vamos lejos"

SANTA FE (Corresponsalía) Mientras el intendente de Rosario, Pablo Javkin, adelanta sus ganas de ser gobernador de Santa Fe y el diputado radical Maximiliano Pullaro se anota para la competencia, el socialismo pisa el freno y congela el diálogo interno sobre candidaturas propias y también la integración del frente de frentes opositor. Esta semana, en una reunión de la Junta Provincial y del Foro de Autoridades Locales del partido de la rosa, decidieron moverse con sigilo por los menos hasta el 7 de mayo próximo cuando, en un congreso partidario en la ciudad de Santa Fe, discutirán una nueva Carta Orgánica partidaria, la agenda programática que será la base de la campaña electoral de cara a 2023 y, fundamentalmente, cómo amalgamar la heterogeneidad de espacios que hoy conviven.

En diálogo con Letra P, el diputado nacional y secretario general del PS Santa Fe, Enrique Estévez, contó cómo planifican el futuro del partido y, también, cuál será la postura frente a dos temas que hoy ocupan la agenda política de la provincia: la reforma constitucional y la autonomía municipal.

-El PS se mantiene al margen de la construcción de un frente de frentes. ¿Es una cuestión de tiempos o hay más diferencias?

-El partido tiene un congreso provincial el 7 de mayo en el que vamos a trabajar en una renovación de nuestra agenda programática y en una reforma muy importante de nuestra carta orgánica, que rige nuestra organización y funcionamiento. También queremos fortalecer las experiencias de gobiernos locales que tenemos en toda la provincia. En los próximos meses nuestra energía va a estar puesta en eso y en seguir dialogando con todos los partidos políticos, sobre todo con los que tenemos responsabilidades de gestión local en conjunto, con quienes tenemos acuerdos en el marco de la Legislatura provincial y con quienes estuvimos gobernando hasta hace dos minutos. No es conveniente la construcción de una propuesta electoral basada en que nos junte el espanto, sino en la construcción de una alternativa progresista y real al peronismo de Omar Perotti.

-¿Con esa nueva agenda programática saldrían a negociar con otros espacios?

-Fundamentalmente saldríamos a discutirla con la gente y obviamente que también con los otros partidos políticos.

-¿Cuándo empieza la carrera por 2023?

-La situación económica y social del país no está para que quienes tenemos una responsabilidad pública estemos centrados en especulaciones electorales. El tema no es solo ganar una elección, además hay que poder cambiarle la vida a la gente y el Partido Socialista tiene una historia en esto. No queremos generar especulaciones electorales de cara a 2023 porque falta mucho y es una definición que empezaremos a discutir con algún marco de certeza a finales de este año.

-Actores como Javkin y Pullaro ya están dando esa discusión. ¿Ese avance les apura definiciones?

-No, bajo ningún aspecto. Nosotros vamos lento porque vamos lejos.

-La reforma constitucional está nuevamente en agenda. ¿El PS tiene algún reparo para empezar a discutirla?

-Siempre tuvimos un espíritu reformista y hemos intentado generar ese debate, pero hay que darlo con la seriedad. El PJ en la provincia de Santa Fe nunca estuvo a favor porque tiene una mirada conservadora. Pero además de la voluntad política hay cuestiones sobre las que creo que ya existe un acuerdo, por ejemplo, en torno a la reelección de la gobernación, que puede generar especulaciones electorales y que hay que acordar dejarlo para otro momento o que se tenga que aplicar de acá a unos años y no en el próximo período.

-¿Le ve futuro próximo a ese debate?

-Hay que construir un escenario político en el cual sea viable esta reforma constitucional. Tenemos que generar una Constitución que permita reconocer las distintas realidades de nuestra provincia, los recursos naturales, ver el tema de las empresas públicas de servicios: si estuvieran previstas en la Constitución, por ejemplo, no se hubiera podido privatizar el banco público. No se puede hacer una reforma constitucional sin una participación real de los partidos políticos y eso es algo que viene faltando. El gobierno provincial no ha convocado a conversar sobre sobre un tema que es tan trascendente.

-Con la autonomía municipal se están haciendo rondas de consulta. ¿Cuál es su posición?

-El tema de los recursos por supuesto que es central, pero para nosotros no es conveniente reformar la Constitución a través de leyes y eso también incluye al tema de la autonomía.

-¿Es una postura definitiva o hay margen de discusión?

-Estamos generando espacios de consulta con dirigentes del partido que en su momento trabajaron estos temas, no solamente desde el punto de vista jurídico sino también desde el económico. Lo vamos a seguir estudiando, pero creemos que técnica, política y democráticamente lo aconsejable es que no se modifique la Constitución a través de leyes.