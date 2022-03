Todos a la cancha: Perotti "tiene condiciones para Presidente", dice un exdiputado

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) En apenas dos años, Alejandro Grandinetti se convirtió en uno de los pocos dirigentes peronistas en lograr cercanía con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Después de ser diputado nacional por el Frente Renovador, se sumó a la gestión provincial como secretario de Turismo, pero tiene más funciones subterráneas que lo acomodan como satélite perottista.

También podés leer Vocero de emergencia

Desde ese lugar que no abunda en el círculo del gobernador, lo candidatea para las PASO presidenciales en 2023 con la fe intacta pese a las dificultades que el rafaelino ha tenido no solamente en sus primeros dos años de gestión, con derrota incluida en las elecciones de medio término, sino también para encolumnar al PJ detrás de él. “Tiene el perfil y las condiciones”, lanzó en una entrevista con Letra P en su oficina frente al Aeropuerto de Rosario. De hecho, es de los que tratan de darle aire a Hacemos Santa Fe, el sello del gobernador que no termina de posicionarse fuerte en el PJ santafesino. Esa plataforma es desde la cual pretende competir por la intendencia de Rosario en 2023.

-¿Qué balance hace de la gestión provincial?

-Tomamos un gobierno con muchas dificultades, con deudas importantes en obra pública y nos tocó una pandemia. Dos años después, Santa Fe crece.

Fotos: Vanesa Fresno

-¿Cuál es hoy el foco del gobernador?

-Fortalecer la gestión. Sin eso es imposible que un proyecto vuelva a ganar en Santa Fe o tenga desafíos mayores.

-¿Alcanza el año y medio hasta las elecciones para lograr ese prometido despegue?

-Hay tiempo para mostrar que el camino no es la política de la grieta.

-¿Perotti se despega de eso?

-En todo sentido. Por ejemplo, jamás habló de campo o industria. Habla de producción.

También podés leer Nace el santafesismo: en espejo con Schiaretti, Perotti lanza agrupación propia

-¿Tuvo un dilema el gobernador al rechazar el cierre de exportaciones de carne y harina de soja dispuesto por el presidente Alberto Fernández?

-No. Él sabe que es el gobernador de los santafesinos.

-Le terminó costando el enojo del Presidente

-No está en su esquema callarse ante una decisión que no crea correcta. Igualmente, es de los gobernadores de más llegada a la Casa Rosada.

-¿Qué relación tiene con la Casa Rosada?

-Hay muchos gestos de la Nación a la provincia. Eso, insisto, no significa quedarse callado. Santa Fe tiene un peso específico enorme.

-¿Y el gobernador qué peso tiene en la provincia?

-Es el mayor elector y se lo ganó por su largo recorrido: arrancó de concejal, fue intendente, senador y gobernador.

-¿Y en Rosario?

-Es un modelo que le cae bien al rosarino. Recordemos que ganó en las generales en Rosario.

-¿Fue Perotti o la figura de Marcelo Lewandoswski, que es fuerte en la ciudad?

-El gran elector es Omar. En un segundo escalón están otros dirigentes.

También podés leer El Hacemos perottista

-¿Cómo se logra la unidad del PJ?

-Todos la deseamos. Será con lista única o internas.

-¿Y mientras tanto?

-El peronismo es muy amplio en la previa de las elecciones. Tratar de encasillar todo en una sola faz puede acallar lo necesario para el debate.

-Entonces es solo una unidad electoral

-No, porque en el PJ tenemos una unidad conceptual.

También podés leer El póker de Perotti para 2023

-¿Qué es Hacemos Santa Fe?

-Un ámbito de política transversal que se referencia en Perotti y quiere expresar la corriente mayoritaria. De hecho, lo fuimos en las elecciones.

-¿Perotti habilitó la competencia interna en Hacemos Santa Fe para 2023?

-Todos aspiramos a tener protagonismo, pero falta muchísimo en este marco de crisis.

-¿Ya comenzaron a caminar la provincia?

-Sí, con los sectores que sufrieron en la pandemia. Ahora nos toca el contacto con el vecino de a pie.

« Como nunca Santa Fe tuvo una distribución de recursos. Ni oficialistas ni opositores lo pueden negar. »

-¿Cómo está el vínculo con las intendencias, que son las que abren el territorio?

-Como nunca Santa Fe tuvo una distribución de recursos. Ni oficialistas ni opositores lo pueden negar.

-¿Las intendencias y comunas siguen reclamando abrir la mesa de discusión?

-Sí, y así debe ser. Hay que armar mesas con intendentes y dirigentes para la discusión interna y no caer en un puñado que elige por el resto.

-Esa, justamente, es la crítica que le hacen a Perotti: decide todo solo.

-No es así. Le tocó un contexto de pandemia en el que a veces hubo que tomar definiciones que no pueden ser deliberativas.

-¿Ese perfil es necesario para gestionar la provincia?

-Nadie discute que es una provincia ordenada administrativamente y en otros aspectos. Afuera se la ve de esa forma.

-¿Al Círculo Rojo provincial le cierra el perfil de un peronista del orden y dispuesto?

-Sin dudas.

-¿Y al establishment a nivel nacional?

-No lo sé. Digo que tiene el perfil y condiciones para ser candidato a Presidente, pero no lo hablé con Perotti ni es parte de la discusión actual.

-¿Hay alguna posibilidad medianamente concreta?

-Esas decisiones se darán más adelante. Hay muy buenos candidatos y Perotti puede mostrar una trayectoria donde no le quedan grandes los desafíos.

-¿Cómo está el vínculo con la oposición en la provincia?

-Se comenzó mal y se fueron encauzando las relaciones institucionales.

-¿El gobierno se volvió a acercar al Senado?

-No lo sé. El Presupuesto salió por unanimidad.

También podés leer Las nuevas voces de Perotti para darle volumen político a la gestión

-¿Usted volvió a retomar el vínculo con Sergio Massa después de su salida del Frente Renovador?

-Nunca se rompió nada. Incluso pude continuar cerca de la gestión nacional. Elegí la provincia.

-¿Por qué?

-Para dar los pasos necesarios dentro de Santa Fe y tener proyección, llegado el caso.

-¿Qué tipo de proyección? ¿Rosario está en sus planes políticos?

-Así empecé, fui candidato a intendente.

-¿Y piensa repetir?

-Esta vez me gustaría ganar la elección.

-¿Qué le falta a la ciudad?

-Una visión de lo barrial e integración. Se estancó y ralentizó. No hay respuestas a nuevos desafíos desde espacios públicos a lo habitacional.

« Hay que plantear la reforma constitucional en Santa Fe, la necesita la sociedad »

-Se habló mucho de la autonomía pero no termina de avanzar.

-Hay que discutir la reforma de la Constitución provincial para la autonomía.

-¿Se piensa la reforma constitucional como tema de agenda en el gobierno?

-Hay que plantearla, la necesita la sociedad.

-La reforma puede implicar la reelección a gobernador. ¿Se especula por ese lado?

-No está en la mente del gobernador forzar la reforma por la reelección.

-¿Están dadas las condiciones políticas con la oposición para semejante debate?

-La oposición lo planteó cuando fue oficialismo.