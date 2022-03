El Mundo de Navarro en la crisis de Todos contra Todos

En abril de 2019, quienes por entonces tenían la propiedad de Difusora Baires entregaron al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la frecuencia porteña AM 1070 Radio El Mundo tras años de escandalosos desmanejos, intervenciones y pases de manos fraudulentos. Era el final de una historia casi centenaria que marcó la edad de oro de la radiofonía porteña. El 15 de marzo pasado, un decreto presidencial confirmó la decisión del directorio del Enacom y adjudicó al periodista Roberto Navarro la explotación de la emisora que promete ser un escenario renovado para la disputa al interior del oficialismo, que tuvo un nuevo episodio en los últimos días con la entrevista que Alberto Fernández brindó en El Destape Radio.

El proyecto de tomar y relanzar la vieja Radio El Mundo podría consolidar la postura editorial que Navarro viene desarrollando al frente de su multimedio y hacerse más fuerte en un mercado de audiencias que buscará distintos bastiones editoriales con vistas a la disputa presidencial de 2023. Allí, se supone, comenzará a transmitirse El Destape Radio que hoy funciona en la FM 107.3, que emite desde Avellaneda, y también tiene sus espacios en la AM 1050 Radio Güemes.

En este espacio, Navarro buscará consolidar una posición más cercana al kirchnerismo duro en su disputa política actual con el albertismo. Esta batalla se produce en medio de discusiones mediáticas con las grandes espadas periodísticas del Grupo Indalo, Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan, quienes acusan a Navarro de jugar a favor de la ruptura del Frente de Todos. Por su lado, Navarro dispara contra los conductores con acusaciones de “antikirchneristas” y de “creer que a Alberto le puede ir mejor sin Cristina Kirchner”.

Con todo, la historia no es sencilla y el capítulo final acerca de Radio El Mundo no está escrito. En junio de 2021, el Enacom había adjudicado la emisora a la firma propietaria de Radio Cooperativa, hoy de manera irregular en la frecuencia de AM 770. Sin embargo, la medida fue dejada sin efecto tres meses después ya que Martín Cigna, Director de Cooperativa, había sido designado como Director de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en la órbita del Ministerio de Economía. La propiedad de emisoras de radiodifusión por parte de funcionarios públicos está prohibida por la Ley Audiovisual, aunque existen numerosas excepciones en distintos puntos del país.

Cigna judicializó ambas decisiones: la desactivación del concurso original y la nueva adjudicación que favoreció a Navarro. Su argumento es que no figuraba como Director de Radio Cooperativa al momento de ser designado en el INAES. Esta postura fue desestimada por el Enacom, pero se espera una decisión judicial que termine el conflicto.

Otro conflicto legal que existe sobre la licencia de Radio El Mundo es el reclamo de Eduardo Martín Rodríguez Flores, vaciador y ocupa de la emisora durante el gobierno de Cambiemos, quien aduce que la licencia es de su propiedad. Sin embargo, este personaje no cuenta con ningún papel que avale su postura. Rodríguez Flores ingresó (literalmente) a Radio El Mundo en medio del conflicto y vaciamiento que vivió la emisora a partir de diciembre de 2015 con el cambio de gobierno y la asunción de Mauricio Macri. Hasta ese entonces, la emisora se encontraba en manos de personajes y empresarios cercanos al entonces ministro de Planificación de los gobiernos kirchneristas, Julio De Vido.

Tras la salida del poder de CFK, la emisora fue abandonada y vaciada por quienes explotaban la emisora, aunque esta perteneciera al grupo Disney. Desde entonces la radio entró en una fuerte crisis laboral y económica que culminó en la entrega de la licencia al Estado por parte de la empresa del ratón Mickey.

Punto de encuentro

El Destape es un medio multiplataforma que tiene años de desarrollo. Un antes y un después en su historia se da a partir de la salida de Navarro de sus espacios protagónicos en C5N y Radio 10 durante el gobierno de Cambiemos. A partir de entonces, el conductor y periodista decidió ir por la propia con todo. Si bien el sitio web ya existía, a partir de entonces se transformó en un tanque periodístico que en pleno 2022 es el quinto portal de noticias más visitado del país. Además, según el último estudio de la consultora Proyección, El Destape Radio es más escuchada que otras emisoras porteñas como Radio Con Vos, Vorterix o Metro.

Mariano Mogni, Director de El Destape, sostiene que el objetivo de liderar las mediciones de audiencia fue y es construido a lo largo del tiempo. "Por las características del sitio, podemos ser la competencia de medios digitales históricos como los portales de Clarín o Infobae. Aspiramos a ocupar ese lugar. Solo se trata de la evolución natural de nuestro trabajo para poder lograrlo. Tenemos una redacción con muchos periodistas consagrados y, a su vez, un enorme grupo de periodistas jóvenes con creatividad, talento y perspectivas nuevas para poder estar ahí arriba", afirmó en diálogo con Letra P.

Para Mogni, El Destape es un lugar de encuentro y de reconstrucción de la unión del Frente de Todos: “Lo que buscamos es un lugar de unidad donde todos puedan expresarse de la misma manera, en tanto y en cuanto esa unidad sea para mejorar la vida de la población. Hablamos con todas las partes que integran el frente y el objetivo es que el medio sea un punto de encuentro”.

A pesar de que el público oficialista tiene una variada oferta radial en la que abrevan AM 750, Del Plata, AM 530, AM 990, Radio 10 y la estatal Radio Nacional, Mogni no se achica y apuesta a futuro: "Las ideas que representamos están subrepresentadas en el mercado de medios. Pensamos que hay espacio”.