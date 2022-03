Kicillof: “En la provincia también tenemos que clausurar los sótanos de la democracia”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, inaugura el 150° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un fuerte repaso de sus primeros dos años de gobierno y las bases de su futura gestión de cara a la ansiada reelección. “Asumimos en un estado de emergencia, con la idea de revertir el ajuste”, aseguró en los primeros tramos de su discurso en la Cámara de Diputados y agregó: “Durante los próximos dos años vamos a destinar todos los recursos y todos los esfuerzos a reconstruir y a transformar”. Además, en un tiro por elevación a la dirigencia nacional del PRO y a sus representantes legislativos en el Congreso que este martes se levantaron mientras el presidente Alberto Fernández daba su discurso, destacó la actitud de Juntos en territorio bonaerense: “En Buenos Aires, la oposición ha tenido una participación constructiva”, redondeó luego de agradecer el acompañamiento para sancionar el Presupuesto.

Definiciones

"Dos años y tres meses atrás asumíamos con el mandato de revertir el ajuste y el deterioro, después de una gestión que le había propuesto a los bonaerenses escaza inversión y poco Estado en una provincia que arrastraba problemas serios, una inmensa deuda y postergaciones desde hace demasiado tiempo".

“Cuando empezábamos a revertir la inercia del ajuste y la desinversión, el mundo y la provincia fueron invadidos por una trágica pandemia que nos cambió la vida”

“Se hizo la inversión sanitaria más grande de la historia de la provincia”

“Durante los próximos dos años vamos a destinar todos los recursos y todos los esfuerzos a reconstruir y a transformar"

"No fue la mano invisible del mercado la que llevó adelante las políticas de todo tipo para dejar atrás la pandemia y no será tampoco la mano invisible del mercado la que repare las marcas que dejó la catástrofe. Es un estado presente, sensible y protector el que está empezando a dar vuelta la historia".

"Hay 36 veces menos probabilidades de fallecer si estás de vacunado que si no lo estás. En el punto de aquí no tenemos discrepancias, pero aprovecho para enviar un mensaje a todos: sigámonos vacunándonos. Es la mejor manera de evitar que esta enfermedad nos vuelva a agredir y amenazar como lo hizo durante tanto tiempo".

"Gracias a la vacunación podemos afirmar que estamos en el principio de un capitulo diferente, mejor, más feliz y más luminoso".

“Hemos vacunado a cerca de 16 millones de bonaerenses con la primera dosis, a 14 millones con segunda dosis y a siete millones con la tercera dosis y el refuerzo. La cobertura es del 94%, del 90% y del 47% respectivamente. Si la provincia fuera un país sería el cuarto en cobertura de vacunación del planeta”.

"Durante el año 2021 estamos en condiciones de decir que en muchísimos indicadores se recuperó de forma completa la caída de la pandemia y en muchos sectores estamos superando los índices de actividad previos a la pandemia".

"Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 se registraron 47 mil nuevos puestos formales de trabajo en la provincia. Gobernar es crear trabajo".

"Esta recuperación no es algo natural, no es un mero rebote de la economía. No hubiera sucedido sin la participación de un Estado presente y de un gobierno que acompañó, junto a los municipios y el gobierno nacional, a todos los sectores productivos".

“Nuestra prioridad máxima fue, es y será la producción y la generación de empleo”.

“Necesitamos fomentar la demanda agregada, necesitamos generar mayor inclusión, necesitamos generar crecimiento salarial, sino no hay recuperación posible".

“En obra pública se canceló la totalidad la deuda que nos dejó la gestión anterior de 8 mil 500 millones de pesos y se reactivaron 400 obras que habían quedado paralizadas”.

"Queda mucho por hacer, pero hace demasiados años no se realizaban tantas obras hidráulicas, de agua potable y de saneamiento. Como decía Perón, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar".

"Llegamos al gobierno con la convicción de construir una provincia con más trabajo y menos deuda, con más producción y menos especulación, más solidaridad y menos privilegios para unos pocos. Juzgarán ustedes, pero creemos que lo hemos hecho en estos dos años tan difíciles".

“Los salarios están en camino de recuperarse. Están creciendo por arriba de la inflación”.

“Hubo una batería de políticas públicas de crédito para la producción y el empelo, hubo mayor inversión pública, hubo mayor recuperación salarial, hubo menos servicios de deuda. Estos fueron los componentes que permitieron una recuperación rápida y efectiva que ya nos deja en niveles superiores a la prepandemia”.

“Dicen que primero hay que crecer y después distribuir. Les digo, después de los 12 años entre 2003 y 2015, es al revés: primero hay que redistribuir para poder crecer”.

“Vamos a trabajar, por pedido de las localidades y los sectores, para que pueda haber una tercera edición del Previaje”.

“Entendemos que el verano, las vacaciones, la cultura y el espectáculo son también un derecho y deben llegar a todos y todas y para eso tiene que estar la política pública”.

“Nos preocupamos por la inseguridad, que es una verdadera endemia, uno de los problemas estructurales y más antiguo de la provincia que se agravó durante la época del gobierno anterior”.

"No ocultamos los problemas con cobertura mediática o frases hechas. Los afrontamos y cada día damos los pasos necesarios para solucionar los problemas. A problemas estructurales, soluciones de fondo".

“La inseguridad es un tema grave, complejo, difícil. No se puede caer en críticas banales ni en falsas realidades por eso vamos a seguir trabajando en la cuestión de la seguridad".

“Hay que abordar la reinserción laboral después de la condena, hay que abordar las condiciones carcelarias. Nuestra Constitución no plantea la tortura en las cárceles, sino la rehabilitación de quienes cumplen sus penas”.

“El regreso de todos y todas a las aulas sin una finalidad política partidaria, en condiciones sanitarias y edilicias como corresponde. La educación, fue, es y será una prioridad absoluta para nuestro gobierno”.

“El neoliberalismo se rasga las vestiduras por la educación a la que atribuyen todo tipo de virtudes, pero cuándo y dónde les toca gobernar se han caracterizado por reducir los presupuestos. El ajuste siempre empieza por la educación, y especialmente por la educación pública”.

“A los que decían que no hubo clases durante la pandemia porque no había presencialidad vayan a decírselo en la cara a nuestros miles y miles de docentes. Nos pueden decir cualquier menos que no invertimos y que no defendemos la educación pública”.

“Las aulas vacías fueron uno de los aspectos más dolorosos de la pandemia, pero sin dudas el pueblo de la provincia trabajó, se esforzó y fue solidario para recuperar la presencialidad”.

“La meta no es recuperar lo perdido por la pandemia, es recuperar lo perdido en el neoliberalismo”.

“La deuda con el Fondo Monetario Internacional es impagable. La negociación busca evitar una catástrofe y atenuar las lamentables consecuencias de un crédito que fue solicitado y concedido de manera igualmente irresponsablemente. Más que un préstamo, fue una verdadera trampa y de esa trampa estamos intentando salir”.

"Que quede claro: el Frente de Todos no tuvo ni tiene nada que ver con el origen de esta deuda, ni nunca hubiera ido a golpear las puertas del FMI. Al contrario, el Frente de Todos expresa la continuidad de lo realizado por Néstor Kirchner, que en una decisión histórica se sacó de encima al FMI saldando el total de la deuda que le habían dejado".

“Convocar al FMI entre gallos y medianoche, obtener el préstamo más grande de la historia facilitando, así, una vez más, el ciclo de endeudamiento y fuga es algo que no vamos a olvidar y no vamos a perdonar”.

“El acuerdo con el FMI no tiene que ahogar el crecimiento ni la recuperación que estamos empezando a transitar. En la provincia no hay lugar para ajuste. Estamos empezando a caminar y nadie tiene derecho a cortarnos las piernas".

“Este gobierno trabaja para saldar la deuda que tiene con el pueblo bonaerense, esa es la deuda más importante”.

“El acuerdo con el FMI no tiene que ahogar el crecimiento ni la recuperación. En la provincia no hay lugar para ajuste. Estamos empezando a caminar y nadie tiene derecho a cortarnos las piernas”.

“En los últimos tiempos se conocieron escenas horribles que aparentemente hablan de causas armadas y de persecución política, que aparentemente hablan de promiscuidad entre la justicia, la política y los servicios de inteligencia. Voy a ser tan breve como tajante: esta legislatura tiene que tomar cartas en el asunto. Nadie puede hacerse el distraído. Resuelvan el problema. Es un oprobio para la provincia de Buenos Aires. En nuestra provincia también tenemos que clausurar los sótanos de la democracia y apartar a los responsables”.