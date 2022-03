Opoficialismo: Lozano plantó una cautelar para frenar el acuerdo con el FMI

"Que se ordene al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a abstenerse de emitir actos o aprobar leyes que tengan por objeto, directo o indirecto, sanear, legalizar, subsanar, convalidar, cancelar los vencimientos o reconocer, el endeudamiento del Estado Argentino con el Fondo Monetario Internacional". Así presentada, la demanda podría ser adjudicada a cualquier organización de la izquierda trotskista, pero no. Detrás de la presentación judicial que reclama que se declare "la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable" al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que acaba de aprobar la Cámara de Diputados está Claudio Lozano, el economista y referente histórico del sector de la CTA que conduce Víctor de Gennaro y que desde diciembre de 2019 ejerce el cargo de director del Banco Nación designado por el presidente Alberto Fernández.

También podés leer El Frente de Todos, con el viernes lleno de preguntas

La presentación fue acompañada por 150 firmas de, básicamente, integrantes de la dirigencia allegada a la CTA de los Trabajadores Autónoma (CTA-A), comenzando por el titular nacional de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, y el líder de la central, Ricardo Peidró.

La demanda, que fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, estuvo precedida por un sinfín de declaraciones de Lozano en contra de la negociación, pero también en desmedro del ministro de Economía, Martín Guzmán. Según el economista, la eventual aprobación del acuerdo "sería consumar el crimen perfecto, porque con esta votación se borran las huellas de los delitos del Fondo. No hay reestructuración, sino un refinanciamiento que blanquea las irregularidades del Fondo. La estrategia de Guzmán fue hacerse amigo del Fondo y no logró que le reduzcan el capital adeudado ni que le bajen las sobretasas y comprometió injerencia del Fondo”, dijo tras hacer la presentación.

Sus declaraciones provocaron malestar en el Gobierno. En algunos despachos oficiales condenaron la movida y castigaron al exdiputado por "no tener códigos". El malestar también llegó al Congreso, donde el diputado tucumano Sergio Cisneros, de extensa trayectoria en el mundo sindical como dirigente de La Bancaria, reclamó su renuncia.

"Correspondería que Claudio Lozano renuncie a su cargo como director del Banco Nación. Se manifestó en reiteradas oportunidades en contra del Gobierno del que forma parte, con la tolerancia del Presidente de la institución. Celebró un festival de nombramientos que solo tuvo en cuenta la Capital Federal y dejó de lado a los compañeros de las provincias. Su doble discurso es como el de un vegetariano que come carne a escondidas. Estos tiempos exigen compromiso y estar a la altura de las circunstancias", disparó Cisneros desde las redes sociales.

No obstante, Lozano anticipó que no piensa renunciar a su cargo en el Banco Nación donde, aseguró, tiene “muy buena relación con todo el directorio y una tarea que continuar". Y agregó: "Renunciaría si no pudiera seguir esa tarea como hasta ahora".