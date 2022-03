Astillas de la fractura: un bloque del FdT, detonado en el oeste bonaerense

La atmósfera de crisis interna que acapara el cielo del Frente de Todos (FdT) por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece irradiar la temperatura propicia para sacar a flote tensiones de larga data en algunos territorios. En un bastión del oeste bonaerense, Trenque Lauquen, quedó expuesta la fractura del peronismo local al conocerse en las últimas horas el portazo que dieron del bloque del FdT tres de sus miembros: María de los Ángeles Galeano, Carolina Gómez y Pablo Larrosa conformaron la bancada “Unidad Peronista”. Con un conflicto interno de extensa raíz, el detonante fue lo que denunciaron como una “proscripción” de la lista que impulsaban para las elecciones de autoridades al PJ local, nómina que fue desactivada por la Junta Electoral partidaria.

En diálogo con Letra P, el concejal Larrosa arremetió directamente contra La Cámpora y los armadores seccionales Pablo Zurro (intendente de Pehuajó) y Avelino Zurro (subsecretario de Asuntos Municipales), por “tomar de forma arbitraria todas las decisiones políticas dentro de Trenque Lauquen”. Y añadió que es una lógica de poder que “se repite en todos los distritos de la Cuarta”.

Ningún municipio de esta sección que engloba al noroeste bonaerense presenta interna alguna al PJ distrital. “Hay listas únicas, pero son todas mentirosas, producto del apriete con el que se manejan”, aseveró Larrosa para recordar que en distritos vecinos, como Bragado, a última hora se bajó una lista.

En Trenque Lauquen, el sector de los ediles escindidos impulsaba la lista al PJ liderada por Adhemar Conenna, la cual -aseguraron- nucleaba a dos de los tres sectores que compitieron en la última PASO y a la mayoría de los gremio. “Logramos armar una lista representativa de todos los sectores, excepto el zurrismo. Y, una vez que confluimos en esta lista de unidad para el PJ, inventaron falta de avales para bajarla”, consignó Larrosa para marcar que, previo a eso, “la única convocatoria que tuvimos fue para decirnos que bajemos la lista o integrar bajo sus condiciones y, si no lo hacíamos, nos iban a bajar”.

La lista única del PJ en este municipio la lidera el actual titular del partido, Pablo Lambert, y allí se alinea el camporismo referenciado a nivel local por la jefa del bloque del FdT Leticia Badino. "También es jefa del CDR de Desarrollo Social de Nación, es jefa de la campaña de vacunación y congresal del PJ. En cada distrito de la Cuarta, los Zurro tienen a una persona a la que le acumulan cargos y poder”, arremetió el concejal escindido de la bancada FdT y que augura con vistas a 2023: “No tengo dudas de que Badino será la candidata a la intendencia de ellos”. Y ya deja la promesa que sin no hay internas, "participaremos con un espacio local o con otro espacio”.

En ese armado dan antecedentes para justificar complicaciones futuras para jugar en las PASO todistas. El año pasado, apoyaron la precandidatura de la exdiputada nacional Mónica Estévez, que tuvo que jugar con boleta corta: “Una vergüenza espantosa”, calificó Larrosa sobre las condiciones de competencia en 2021, donde Badino se impuso en la interna con el respaldo de la estructura seccional pero en la general fue doblegada en votos por Juntos (fue 54 a 27%).

Estévez también arremetió contra "la política de Zurro que condiciona el crecimiento de Trenque Lauquen" y difundió un extenso y duro comunicado de su espacio, donde denunciaron que "un grupo sectario y excluyente ha decidido proscribir por la fuerza al 90% del Peronismo Trenquelauquenche". Así, recalcaron que “es tiempo de recortarle poder a las mafias que se encuentran operando dentro del partido". “Cuando decimos que existe una mafia, nos referimos concretamente a la compra de voluntades con cargos políticos y cargos rentados", dispararon.

Hasta el cierre de esta nota, Letra P quiso comunicarse con Badino para que exprese su postura ante estas acusaciones, pero no hubo respuesta alguna. Con esta reconfiguración, el bloque del FdT queda solo con cuatro bancas.

Larrosa comentó que los chispazos internos se agudizaron tras la elección de 2019, pero que siempre permanecieron dentro de un mismo esquema, pero recalcó que con “el detonante” de la desactivación de la lista para la interna del PJ, “había que dar un gesto más contundente en términos políticos”.

En ese armado ponen énfasis a la hora de marcar que el caso de Trenque Lauquen no es exclusivo y que la repetición de listas únicas al PJ en toda la Cuarta sección no es sinónimo de unidad. Algo de ese malestar ya habían dejado trascender a Letra P cerca del espacio de Unidad Ciudadana (UC) en Junín, sector que no integra la lista que lleva como próximo presidente del PJ juninense al referente local del camporismo, Andrés Merani. Voces cercanas a UC definieron como "vergonzoso" que quede afuera el armado "que tiene la representatividad de los votos del peronismo en Junín". También allí orientaron los dardos hacia la lapicera de los Zurro y el camporismo.

En horas de tensión interna, por lo pronto el intendente pehuajense se encarga de disparar munición gruesa por fuera de los límites de su sección. Vía Twitter, Zurro arremetió contra el exintendente de Moreno, Mariano West, que se había despachado contra el voto no positivo de Máximo Kirchner al acuerdo con el FMI, habló de "traición" del titular del PJ bonaerense y adelantó su renuncia al partido.

Ese cruce también fue comentado por voces críticas del peronismo de la Cuarta que ven en estas turbulencias una posibilidad para que, de arriba hacia abajo, se abra el juego de la disputa interna en todos los territorios.