FMI: Schiaretti da cuórum pero se abstiene y sacude la interrna K

El bloque Córdoba Federal, integrado por Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota, anticipó que se abstendrá de votar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del acuerdo con el FMI por la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Si bien aún no se conocen los detalles de la carta de intención, los representantes cordobeses que responden a Juan Schiaretti adelantaron que darán cuórum para habilitar su discusión sobre tablas, pero luego no votarán.

Según explican, no quieren avalar una propuesta que derivará en un ajuste que, hasta aquí, se procura maquillar. Al mismo tiempo, consideran que corresponde al gobierno nacional resolver la grave situación.

En simultáneo, advierten que la crisis que vive el Frente de Todos, tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en Diputados, puede empujar al presidente Alberto Fernández a evitar el tratamiento parlamentario del entendimiento con el organismo acreedor.

“No hace falta conocer la letra chica para darnos cuenta que la presentación del acuerdo es absolutamente mentirosa. Están escondiendo el ajuste. Van a aumentar las tarifas, van a reducir subsidios y continuará la inflación, que es lo que más erosiona los bolsillos de la gente”, dijeron desde el schiarettismo en diálogo con Letra P.

Y agregaron: "Vamos a colaborar habilitando el debate, pero su aprobación es entera responsabilidad de Alberto Fernández, que debe explicar detalladamente y admitir las consecuencias. Siempre es mejor el acuerdo que el default, pero parece que quieren tomar por pelotudo al pueblo: todos saben que habrá ajuste”.

La decisión fue rápidamente interpretada como parte del creciente distanciamiento de Hacemos por Córdoba con la Casa Rosada. La dimisión de Máximo Kirchner añadió, luego, una profética voluptuosidad.

“Sabíamos que las discusiones internas iban a estallar. Se nota una permanente desestabilización al Presidente. Hay funcionarios que dicen que van a defender a Alberto. ¿Defender de quién? No imaginábamos que Máximo fuera a renunciar, pero tampoco creemos que su madre esté en desacuerdo”, añadieron.

En ese marco, desde las bancas de Córdoba Federal no descuentan que el jefe de Estado busque evitar el tratamiento parlamentario del proyecto. Según vaticinan, la iniciativa ingresaría al recinto en un momento de incertidumbre.

“A esta altura no es seguro que tengan los votos necesarios para que se apruebe. Siguiendo el ejemplo de Máximo, La Cámpora no debería dar los votos. Y si aparecen barrabasadas como la de Moreau, pidiendo cambios al acuerdo, seguro que no lo van a lograr”, analiza una fuente, que pide estricto off.

“Hay que ver qué hace Cambiemos. No pueden rechazar el acuerdo porque ellos nos metieron en esto. Pero ahora tampoco pueden ser los únicos que aprueben. La pelea entre los Fernández les serviría de excusa, hagan lo que hagan”, vaticina.

Hasta el momento, la actitud mediterránea no ha sido refrendada por sus pares del Interbloque Federal. Si así ocurriere serían ocho las voluntades que se abstendrían en la Cámara baja, incluyendo a Identidad Bonaerense (Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Topo Rodríguez) y al socialismo (Mónica Fein y Enrique Estévez).

Schiaretti, cada vez más opositor

Amén de la suerte que corra el acuerdo con el FMI, la decisión de los congresistas suma otro capítulo a la saga de choques entre la administración provincial y la Casa Rosada. La magnitud de la separación quedó en evidencia esta semana durante la apertura de sesiones en la Legislatura, donde el gobernador dio un duro discurso contra el kirchnerismo.

Desde el gobierno provincial, admiten que el gobernador juega fuerte, y seguirá jugando, como férreo opositor de los K, fonema maldito en la segunda jurisdicción del país. Las encuestas ratifican que ese es el camino a seguir hacia 2023.

“Hay 80 por ciento de rechazo al kirchnerismo. Si hacemos un acercamiento, por mínimo que sea, nos matan, quedamos sin proyección. El gobernador leyó eso. En 2019 Schiaretti aparecía como garante de la gobernabilidad. Eso no va más. Ahora somos oposición”, devela un conocedor de los corrillos de Hacemos por Córdoba.

En el Panal saben que maximizar su tesitura podría tener consecuencias, comenzando por restricciones en el giro de fondos. La discusión por el dinero que ANSES debe enviar para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones es un claro ejemplo de esas restricciones. Sin presupuesto,la Nación giró una cifra similar a la de 2021. Es decir, sin la actualización por inflación.

“No van a dejar de mandar plata. Lo harán, quizás no en la magnitud que calculábamos. La falta de presupuesto les viene al pelo. Pero a la Gobernación tampoco le vendría mal alguna represalia que confirme que no estamos equivocados en nuestra descripción del manejo unitario desde la Rosada”, evalúan.

“Nuestro reclamo es estructural. En algún momento les caerá la ficha que con el látigo no van a lograr nada. Mucho menos con un acuerdo que sólo ellos impulsan. Si quieren apoyo deberían configurar un nuevo escenario, con una convocatoria a un acuerdo político total. Si no, será muy difícil”, vaticina un destacado emisario de la gestión que lleva 24 años en el poder provincial.