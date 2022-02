Martínez, sobre el acuerdo con el FMI: “Todos van a saber lo que están votando”

El jefe del bloque Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, se refirió al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda heredada por el gobierno de Mauricio Macri y adelantó que “todos los diputados y diputadas van a saber lo que están votando” y “cómo es el camino que propone el Gobierno nacional a la hora de votar”.

En una entrevista con Radio Rivadavia, el santafesino calificó el futuro debate del acuerdo anunciado por el presidente Alberto Fernández como “un momento histórico” y lo comparó con la anterior administración de Cambiemos: “En el momento en que Mauricio Macri tomó esta deuda no teníamos ningún papel sobre la mesa”.

Los dichos de Martínez recaen sobre dos sectores políticos expectantes de la votación prevista para marzo. Por un lado, el oficialismo luego de la renuncia de Máximo Kirchner como presidente de bloque y tras los dichos del legislador Itaí Hagman, quien aseguró que 30 legisladores del FdT se van a “abstener” a la hora de votar. Por el otro, la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) que exigió conocer la “letra chica” del acuerdo antes de confirmar su voto.

Sobre el primer punto, Martínez reconoció que existen diferencias al interior del oficialismo sobre el pacto alcanzado con el Fondo, pero subrayó que hay “un margen de tiempo” para calibrar una posición. “Obviamente van apareciendo posiciones y miradas sobre el tema del FMI, pero me sirven muchísimo para aportar información y argumentos", explicó.

Asimismo, también se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner como autoridad parlamentaria. "No niego todo lo que pasó la semana pasada con él, pero mi primer diálogo no tiene que ver con que tomen una decisión con respecto al Fondo, sino empezar a mirar despacito el tratamiento del acuerdo", afirmó y completó: "Mi tarea es tratar de acercar a los diputados del bloque, sabiendo que es un tema en el que no hay unanimidad y sí hay miradas distintas".