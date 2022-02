FMI: un diputado K confirma 30 abstenciones, pero el bloque lo desmiente

En línea con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos (FdT), el diputado nacional Itaí Hagman adelantó este miércoles que alrededor de 30 integrantes de la bancada se abstendrían en la votación del preacuerdo de entendimiento entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la conducción del espacio afirma que la posición no es oficial y que el nuevo titular de la bancada, Germán Martínez, sigue trabajando en la búsqueda de votos.

En declaraciones a Ámbito Financiero, el legislador de Patria Grande sostuvo que no será posible modificar el convenio porque llegará "cerrado" al Congreso, aunque "todavía faltan detalles", y explicó que las abstenciones serán la forma de expresar disidencias pero "sin bloquear" el avance del proyecto.

"La oposición lo va a votar, no para hacerle un favor al Gobierno, sino como gesto al FMI. En el Frente de Todos va a haber unos 30 que nos vamos a abstener. No estamos en contra de hacer un acuerdo con el FMI, pero es una forma de manifestar nuestras diferencias, sin bloquearlo", aseguró.

Las declaraciones de Hagman generaron sorpresa en la conducción del bloque, que no tenía, hasta el cierre de esta nota, ninguna confirmación sobre las posibles abstenciones y confía en conseguir la mayoría de los votos del FdT para el proyecto. El diputado se reunió este mismo miércoles por la tarde con Martínez en las oficinas de la presidencia de la bancada (foto).

Hagman se refirió a la forma en que la administración de Alberto Fernández "ajustará tarifas, tendrá tasa de interés positiva, contracción monetaria y devaluación" y consideró que "la única manera es con atraso cambiario".

"No soy hincha del atraso cambiario, pero, si no, vas a tener que asumir que no vas a recuperar los salarios", dijo, en desacuerdo con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que aseguró en varias oportunidades que el acuerdo puede cumplirse respecto a las metas que exige el organismo de crédito. "Si apreciás, lo podés usar como ancla y contener la inflación. Ojalá que alcance el ahorro de los subsidios con la segmentación a altos ingresos. Si no, tenés que aumentarle más las tarifas a la clase media o incumplir la meta fiscal", dijo Hagman.

En la misma línea, estimó que se pueden "cumplir todas las metas con el FMI con crawling peg, tasa de interés y segmentación, pero probablemente la gente va a estar peor".