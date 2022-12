"En Entre Ríos veo una sociedad dispuesta a elegir otra cosa"

CONCORDIA (Corresponsalía Entre Ríos) El diputado del PRO Rogelio Frigerio afirma que "es natural" que el gobernador Gustavo Bordet pretenda ser candidato en las próximas elecciones, pero le baja el precio a las chances del peronismo de retener las llaves de la Casa Gris después de 20 años: "Veo una sociedad que está dispuesta a cambiar", le dice a Letra P.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Medido en sus declaraciones, evita raspar de más al oficialismo provincial y polemizar con Javier Milei. También se cuida de cargar las tintas en las rencillas internas de Juntos por el Cambio (JxC), la fuerza a la que pretende darle un triunfo en Entre Ríos en 2023.

-Bordet le dijo a este medio que encabezará las listas del peronismo y se mostró muy optimista de ganar las elecciones. ¿Qué opina?

-Es natural que el gobernador, siendo la principal figura del Frente de Todos en la provincia, decida participar. Sobre todo una vez conocido el calendario electoral, porque esto ayuda a la previsibilidad. En Entre Ríos veo una sociedad que después de 20 años del mismo signo político está dispuesta a cambiar, a elegir otra cosa, que no se siente condenada a vivir así. Una sociedad que ve un potencial desaprovechado y nosotros no tenemos que defraudar, tenemos que estar a la altura de la expectativa de noviembre pasado, cuando JxC ganó las legislativas.

También podés leer El plan exportador de Frigerio en espejo con Córdoba y Santa Fe

-¿Y no le preocupa que esa disposición al cambio se cristalice en votos a fuerzas como la de Javier Milei?

-Nuestra preocupación es estar preparados. No nos preocupa Milei.

-¿Le preocupa la interna con el radicalismo en la provincia?

-Si realmente somos una coalición que pretende gobernar la Argentina y la provincia, no podemos pensar en plantear la interna. Somos Juntos por Entre Ríos y eso va por encima de los 15 partidos políticos que forman nuestra coalición. Estamos pasando uno de los peores momentos de nuestra historia, una hiperinflación como en la del ´80, hay mucha angustia en la calle. Esos son los temas que salen, de eso tiene que hablar la dirigencia política. A la interna partidaria no le asigno relevancia porque la gente quiere escucharnos hablar de sus problemas y de cómo los vamos a solucionar.

También podés leer Los que se le animan a Frigerio en la interna de Juntos

-¿Cómo ve la interna de JxC a nivel nacional?

-La unidad está asegurada. Todo el tiempo digo que no tenemos que ser espejo del kirchnerismo, y eso es lo que me piden en la calle, que le transmita a la dirigencia nacional que no se peleen. La gente no puede soportar que la oposición se pelee, la oposición es la última esperanza. Por eso yo espero que prioricemos a la gente antes que a nuestros intereses personales.

-A pesar de ese pedido las peleas suceden en el PRO.

-No participo de ninguna mesa nacional, estoy en el proyecto con Entre Ríos y lo que les pido a los dirigentes nacionales es madurez. Pido sensatez en los que pretenden conducir el proyecto de país. Espero que estemos a la altura.

-¿Qué rol juega Mauricio Macri? ¿Lo ve candidato?

-Macri va a ocupar un lugar de centralidad en la discusión política del presente y futuro. ¿Con qué rol? No lo sé. Él tiene que elegir el lugar que le quede cómodo y por eso es una decisión personal. Los dirigentes políticos no podemos jubilar a nadie, ni tampoco promoverlos.

-¿El renunciamiento de Cristina Kirchner es una oportunidad para JxC de sumar más aliados peronistas?

-Es un problema para el kirchnerismo, que no ha construido una sucesión competitiva. Ampliar la base de Juntos no depende de si Cristina es o no candidata, sino de nuestra generosidad para convocar y de la vocación de esos sectores de querer sumarse.

« Ampliar la base de Juntos no depende de si Cristina es o no candidata, sino de nuestra generosidad para convocar »

-¿No tiene efecto en la organización de JxC de ninguna manera?

-No veo que la conformación final de nuestras candidaturas a nivel nacional esté condicionada a la participación o no de la vicepresidenta.

-¿Cree que las filtraciones de los presuntos chats y del viaje en sí mismo a Lago Escondido puedan tener algún impacto?

-Es poco serio opinar de cosas de las que no conocemos su veracidad. Si existen, están vinculadas con espionaje ilegal. No suma en nada a la discusión pública de estos temas. Si hay una acusación concreta, hay que dejar trabajar a la Justicia de manera independiente y libre. La defensa de la república en serio pasa porque la política no se inmiscuya en un poder independiente como es la Justicia. La política ni siquiera tiene que opinar sobre el tema, por eso yo me mantengo en prudencia.