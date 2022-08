Los que se le animan Frigerio en la interna de Juntos

PARANÁ (Corresponsalía Entre Ríos) Enfrentar a Rogelio Frigerio no es solo un problema para el Frente de Todos (FdT) sino también para quienes integran Juntos por Entre Ríos (JxER), tal el nombre que usó en las últimas legislativas Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia, y quieran pelear la interna para competir en las generales contra el peronismo. “Enfrentándolo ganamos más aun perdiendo que lo que él nos pueda ofrecer”, afirma, descarnado y realista, un hombre del primer círculo de confianza de Pedro Galimberti, el radical díscolo que enfrentó a Frigerio en 2021, duelo que le permitió integrar la boleta de JxER y con ello conseguir una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Quizás en esa frase esté la clave de la perseverancia de Entre Ríos Cambia, el armado político que comanda junto a Darío Schneider, intendente de Crespo. Ir hasta el final jugando a ganar pero con la certeza de que aun derrotados en las urnas podrán sacar una tajada más ventajosa que lo que puede darles arbitrariamente Frigerio, que a cada paso por la geografía de la provincia se ve obligado a dejar una promesa de lugares en las listas.

Esta es, de todos modos, la opción más consolidada para dar la interna. En primer lugar porque ya lo hicieron, pero, además, porque de no desinflarse, concita algunas adhesiones claves en el armado. Además del mencionado Schneider confluyen con Rafael Cavagna, intendente de Nogoyá, y Hernán Kisser, de Hasenkamp. En tanto, en Paraná avanza en el dialogo con Lucía Varisco, hija de Sergio Varisco, el fallecido intendente de la capital de la provincia, que, un poco por apellido y otro tanto por inserción barrial, tiene una base electoral no despreciable.

También podés leer Lousteau se abraza a Frigerio para empoderar a su tribu entrerriana

Cerca de Galimberti consideran que la elección de 2023 será muy distinta a la de 2021. Entienden que el peronismo se va a recuperar, unificando posiciones más allá de las diferencias y haciendo pesar la estructura partidaria con el elemento nada despreciable de estar en el ejercicio del gobierno. Sobre ello, opinan que ese escenario resta a Juntos pero más aún a Frigerio. Por otro lado, estiman que las elecciones serán unificadas con la nacional. Ante esta posibilidad, la tracción de la figura de Javier Milei le quitaría votos a Juntos pero, de nuevo, más a Frigerio. Todas ponderaciones muy favorables para el hombre de Chajarí provenientes, claro, desde Chajarí. Pero que, aun así, deben al menos colocarse en la balanza para el análisis.

Otro dato no menor en este ordenamiento es que en él participa Hilma Re, una ingeniera agrónoma que presidió la Sociedad Rural de Diamante, fue diputada nacional electa en 2009, junto a la ola proveniente de la guerra gaucha y tributa a la beligerante Elisa Carrió, que con sus dichos causó una revuelta en JxC. Puesto que aquí la Coalición Cívica no tiene organicidad y su perfil es bajo su gravitación no aporta peso específico.

La Alternativa Radical

Otro que se anota es Fabián Rogel, un histórico dirigente de la UCR que ocupó todos los cargos de la estructura partidaria, fue diputado provincial, nacional y convencional constituyente provincial en 2008. Lidera un espacio denominado Alternativa Radical “que tiene un paisano en cada pueblo”, menciona él mismo a Letra P y lo subraya como una de las principales fortalezas para su candidatura a gobernador que, dice, irá hasta el final. Señala que quiere competir “para enriquecer la propuesta y no para presentarse como anti nadie”. Además, achaca que “el posicionamiento fuerte de Frigerio habrá que encontrarlo en los intendentes que, cuando era ministro de Interior, peregrinaban a CABA buscando ayuda”. Se trata de un cuestionamiento interno al sector de Galimberti, que estaba conformado en su principio por intendentes radicales.

La minoría libertaria

Hernán Blázquez considera a Frigerio “él único líder” aunque aclara: “No por ello lo apoyo”. Es un dirigente que no concita mayorías pero orbita en el Pro desde hace tiempo y preside una organización llamada Agrupación Juan Bautista Alberdi. Reconocen que los candidatos son Frigerio, Galimberti y Rogel y esperan la convocatoria de alguno de esos sectores. Si no se da, la opción -o amenaza- de la interna siempre está latente. Por otro lado, no oculta su simpatía hacia Milei, por lo que podría incorporarse desde algún lugar a esa propuesta.