Redrado tira la primera piedra: "Los bonos argentinos no valen nada"

El hipermediático Martín Redrado no tardó nada en revelar la misión que le encomendó su flamante jefe, Horacio Rodríguez Larreta, al ficharlo para su gabinete: ser el vocero que le faltaba para darle batalla al Frente de Todos en el terreno determinante de la economía. "Los bonos argentinos no valen nada porque el Gobierno no genera confianza", saltó a la cancha este martes el golden boy, casi sin entrar en calor, ni bien fue presentado por el precandidato presidencial en el cargo que recién asumirá en febrero.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Hasta hace también nada hombre de consulta en las sombras de Cristina Fernández de Kirchner, enemiga número 1 de Larreta, el economista señaló que, “como lamentablemente el Gobierno no genera confianza, los bonos argentinos están por el piso, no valen nada". "Una cosa es pagar una deuda y otra cosa es el goteo de la coparticipación de impuestos, que es un flujo de pesos diario”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

Redrado, un abonado de las danzas de nombres que sonó este año para reemplazar a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía (del gobierno del Frente de Todos), criticó la actitud del presidente Alberto Fernández luego de conocido el fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación. La semana pasada, el mandatario había anunciado que desconocería la medida que obliga a pagar el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. No obstante, este lunes informó que efectuaría el pago pero con bonos TX31.

“Este tipo de interpretaciones de que hago con la ley lo que quiero, la interpreto como quiero, la cumplo cuando quiero, un día sí y un día no, genera falta de confianza, de previsibilidad. Las reglas están para cumplirse”, agregó quien fuera presidente del Banco Central durante los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK.

Con la actual vicepresidenta mantuvo un durísimo enfrentamiento en 2010 que terminó eyectándolo de la autoridad monetaria después de resistir atrincherado en el edificio de la calle Reconquista. Años después, se reencontraron y retomaron su relación.

El economista sostuvo que "la Argentina necesita generar políticas previsibles" y que situaciones como estas "generan imprevisibilidad". "Argentina necesita, para que haya más empleo y producción, darle un horizonte al sector privado para que pueda crecer y planificar. Esto es todo lo contrario; esto es no tener el respeto por leyes. Genera incertidumbre y es todo lo contrario a lo que necesita la Argentina”, reiteró.