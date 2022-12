El pulpo Scaglione estira sus tentáculos a Tucumán y puja por el Grupo América

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) En pocas horas será oficial la venta de Telefé Tucumán (LRK458, ex Canal 8) por parte del grupo Paramount Global al empresario rosarino Gustavo Scaglione, un mojón más en el raid de adquisiciones del dueño del diario La Capital de Rosario y del multimedios Televisión Litoral, pero que dispara varias lecturas y conjura algunas especulaciones en torno a negocios futuros de alto voltaje.

En principio, Scaglione suma una provincia más, ahora del norte, a su mapa de medios que ya tiene a Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro y Córdoba y, así como en el TEG, la ocupación de casilleros lo va convirtiendo en un actor de peso nacional. Sin embargo, no debe soslayarse que la nueva unidad de negocios viene de manos de un gigante transnacional, CBSViacom, ahora rebautizado Paramount+, que en su momento parecía estar haciendo migas con Cadena 3 para su arribo al bastión rosarino. Habrá que ver si las acciones para desactivar la unión entre la radio cordobesa y Telefé Rosario rindieron estos frutos o si tiene algo del sabor de la venganza.

De todos modos, la verdadera jugada de Scaglione que puede copar los títulos nacionales, de concretarse, es la compra del 50% del Grupo América a Daniel Vila y José Luis Manzano, que cuenta con América TV, A24, radio La Red y otros. De cara a un año electoral y con la cercanía política de los empresarios de América al ministro de Economía, Sergio Massa, el cambio de manos tiene un significado especial.

Desde su incursión en los medios de comunicación, cuando Scaglione tuvo que jugar políticamente lo hizo en sintonía con el expresidente Mauricio Macri, pero desde la llegada del gobierno del Frente de Todos se esfuerza en destacar que tiene llegada a sectores del albertismo y del massismo. Las negociaciones están abiertas, Massa sigue de cerca el tema y en las oficinas de Televisión Litoral mantienen la cautela.

Otro que levanta

Aire de Santa Fe, el multimedio que pertenece al empresario local Luis Miino, inaugurará en febrero de 2023 un edificio propio en la calle 25 de Mayo al 3200 de la ciudad de Santa Fe, para dejar el centro cultural “Casa España” de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que le permitió encarar la etapa de pandemia.

Miino parece haberle encontrado la vuelta al medio y al formato para atrapar audiencia y tráfico web y al modelo de negocios no solo para ser sustentable sino para consolidar un notable crecimiento. Tiene uno de los sitios más visitados de la provincia y su señal de televisión ya fue tomada por cableoperadores de 102 localidades de Santa Fe.

La nueva sede tiene la redacción web en el segundo piso, un auditorio para 40 personas en el cuarto y en el tercero un set de broadcasting de ocho metros de ancho, 12 de largo y seis de alto, para transmisión de contenidos a las audiencias a través de radio, televisión y redes. Ese modelo de producción híbrido que caracteriza al medio actualmente, ya que no es un estudio de radio con cámaras pero tampoco una realización televisiva.

Mientras tanto, ya está a punto de salir la nueva aplicación donde se pueden encontrar las secciones de noticias de la web, videos del streaming, podcast de producción propia y, el detalle más novedoso, la radio on demand con un sistema de almacenamiento de tres meses para retroceder. Si bien todavía no hubo presentación formal, la aplicación ya está en las tiendas virtuales de los celulares para ir testeando la utilidad de este servicio, que tiene varias finalidades. Por un lado, permitirles al usuario la versatilidad que otorga no estar atado a un horario para escuchar el contenido y por el otro, dar seguridad a los compromisos comerciales que tienen la chance de buscar sus pautas.

Crecimiento es el mantra que manejan en Aire y las miras ya están puestas más allá de estos logros. Si se analiza el mapa de las operadoras que retransmiten la señal, la expansión se da del centro de la bota santafesina para el sur y alcanza un límite a la altura de Rosario. La pregunta es cuándo se animará Miino a desembarcar en la principal ciudad de la provincia.