Rosario, prueba piloto de la alianza entre Viacom y Cadena 3

La apuesta de Cadena 3 para armar programación en la FM 100.1 de Rosario es fuerte y cuenta con aliados arraigados en el ámbito mediático local. Si bien se observa la mano del periodista Alberto Lotuf detrás del armado, en las presencias de los periodistas Marcelo Santecchia y Hernán Funes, cercanos al “Turco” y recientemente desvinculados de Televisión Litoral, todavía resta definir si la actual cara de Telenoche hará aire en la nueva programación y consumará su salida de los medios de Gustavo Scaglione.

Pero, además, la posible articulación con Telefé Rosario (Canal 5) sube más aun la apuesta y con ello el nivel de complejidad e impacto de la movida. La suma de un peso pesado nacional como Cadena 3 y una multinacional de la información como ViacomCBS no pasa desapercibida para nadie.

El antecedente inmediato es la sintonía que existe entre Telefé Córdoba (Canal 8) y el grupo insignia de la provincia mediterránea, que comenzó como una alianza táctica para acercar los medios de porte que quedaron por afuera de la órbita del Grupo Clarín en Córdoba y se fue consolidando al punto de pensar proyectos conjuntos en el corazón mediático del país.

Cadena 3 ya tiene una repetidora en Capital Federal con la frecuencia 99.1 y buen nivel de escucha, pero desde hace tiempo le tienta usar su marca para realizar una programación porteña. ViacomCBS, por su parte, lidera el sector de los canales de aire y cable: Telefé lideró el rating todas las semanas del año 2021 y cuenta con Nickelodeon, MTV, Paramount y más. Su lado flaco es la radiofonía. Dos piezas que encajan, win-win.

Lotuf, uno de los artíficos del plan de Cadena 3 en Rosario

Como la intención de ambas empresas no es quemar las naves sino pisar suave, decidieron hacer una prueba piloto en Rosario, que se viene desarrollando desde mediados del año pasado. Los equipos transmisores de la 100.1 del dial rosarino están conectados en la antena de Canal 5 y un grupo representante de Cadena 3 visitó el predio cercano al Monumento Nacional a la Bandera para ver la posibilidad de instalar el estudio radial ahí, pero, por tiempos y magnitud del trabajo que se precisaban, decidieron finalmente compartir edificio con la radio de Lotuf, llamada SUPER 107.5.

Otro gesto que puede anticipar este funcionamiento en tándem es la llegada de Cristián Lavallén, actual gerente de noticias de Canal 8 y profesional conocido en Rosario, quien desembarcará en Telefé Rosario para dirigir el departamento informativo.

No hay un itinerario marcado desde las empresas, pero salen a aclarar cuando se menciona que no es una alianza anti Clarín. Del mismo modo, los actores locales se alinearon en un eje que agrupa a quienes quedaron por afuera del influjo de Televisión Litoral, y ahí también aclaran que no es una movida anti Scaglione. El condimento local y qué terminará haciendo Lotuf no es dato menor para el éxito del plan.