Coparticipación: cumbre Fernández-gobernadores por el fallo de la Corte

No hubo comunicado formal este miércoles de la Liga de las provincias para quejarse del fallo de la Corte Suprema que, en la guerra por los recursos que comenzó en diciembre de 2020, terminó dándole la razón al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Llamó la atención, considerando que el pasado lunes 12 de diciembre la mayoría de los gobernadores se habían juntado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), su búnker porteño, para abrir el paraguas ante lo que intuían como inminente revés judicial. El sorpresivo renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner a competir en 2023 corrió a la coparticipación a un segundo plano. Ya con dictamen consumado, un contingente de mandatarios pidió una cita con el presidente Alberto Fernández, quien los recibirá este jueves. En la Casa Rosada agilizaron una serie de contactos para contar asistencia perfecta.

La euforia de la Scaloneta dio paso al regreso de la puja entre CABA y el resto del país sin respiro. La Corte falló contra la Nación, que deberá pagarle a la administración del PRO el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, un porcentaje menor igual que el que Mauricio Macri le había dado a su sucesor porteño (3,75%). Las provincias entienden que no fue una sentencia salomónica, si bien es un término que circuló en despachos de la Casa Rosada. "La Corte Suprema de Justicia sacó un fallo millonario. ¿El fundamento? leer la prensa porteña: ”Fuerte triunfo político de Larreta”. ¡Sobran los análisis! ¿El federalismo? pulverizado, la ciudad más rica simplemente se burla; ¿La República? sin vigencia, a las facultades del Congreso…una cautelar y listo", se quejó el santiagueño Gerardo Zamora en Twitter.

No fue el único mandatario en criticar a la Corte, pero al cierre de esta nota tampoco se generó un comunicado conjunto de la Liga que integran 16 jurisdicciones. Es más, la gobernación de Axel Kicillof evitó hacer comentarios "por ahora", mientras prepara un análisis del impacto fiscal por la sentencia. En resumen, auguran que para cumplir con la Ciudad, la Nación deberá recortarle a la provincia, entre otras razones por las obligaciones que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una encrucijada tributaria.

Puertas adentro, mientras tanto, se estaba cocinando la cita con el jefe de Estado, que fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada y provinciales. ¿Qué pueden pedirle a Fernández? Las fuentes consultadas prefirieron no mostrar las cartas, pero unas de las posibilidades que el mandatario redacte otra norma, como la que firmó originalmente Macri que modificó el frágil equilibrio de la balanza coparticipable. En la era Cambiemos, el decreto 194/2016 incrementó del 1,4% al 3,75% la participación que correspondía a la CABA; un número que el Frente de Todos modificó con otro decreto, el 735/2020, en medio de un reclamo salarial de la Policía Bonaerense. La Ciudad, entonces, calculó la quita en unos 30 mil millones de pesos El punto medio del máximo tribunal, sin terminar de devolverle todo a la administración porteña, si bien fue destacado en Balcarce 50, no dejó a Todos conformes.

Más allá del excel, en la previa del un año electoral, la quid de la cuestión es político. Hay una acusación extendida en el frentetodismo que el FMI, con su préstamo inédito", ayudó a "financiar" la fallida campaña reeleccionista de Macri en 2019. El kirchnerismo no disimula la analogía ahora entre la Corte y Larreta. "Los que pedían no usar el Mundial para 'distraer', aprovechan este momento de festejo, para este fallo vergonzoso, que solo refuerza desigualdades entre la ciudad más rica del país y el resto de las provincias y municipios", arrancó su argumento la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza. La Corte Suprema, que no es de justicia ni apolítica, acaba de regalar a Larreta cerca de $200 mil millones para su campaña. No pueden hablar de división de poderes ni de República y tienen la obligación moral de dejar sus cargos inmediatamente para que se restituya la democracia", denunció la dirigente camporista.

Un nuevo round se librará este jueves. Antes de recibir al contingente de las provincias, al mediodía, Fernández encabezará el tradicional brindis presidencial de fin de año en Balcarce 50.