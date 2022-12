Espert la pica: parar el país por una condena a CFK es un “delito de sedición”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El diputado de Avanza Libertad y precandidato a gobernador bonaerense José Luis Espert aseguró este viernes que si los gremios alineados al peronismo y organizaciones piqueteras toman medidas de fuerza por una condena de primera instancia a la vicepresidenta Cristina Fernández “estarán cometiendo el delito de sedición”, que, de acuerdo a artículo 229 del Código Penal, establece penas de uno a seis años de prisión.

Si bien líder del espacio ultraliberal en la provincia de Buenos Aires aseguró que no tiene “la lámpara mágica” para saber cómo fallará la Justicia el martes próximo en la causa denominada Vialidad, pese a que la vicepresidenta y su entorno están convencidos de que será condenada en el marco de la teoría del lawfare, sostuvo que “todos aquellos que paren el país porque la condenan a Cristina en primera instancia están cometiendo el delito de sedición, es decir, están cometiendo un delito penal”.

“¿Qué es eso de ATE amenazando con parar el país si la Justicia falla? Si la jefa de ellos choreó, ¿por qué no puede ir presa? ¿O sea que se puede meter preso a un ladrón de gallinas, pero no a Cristina, que se robó un PBI? Además de que, si es condenada, quizá faltan años para que termine presa (…) a lo mejor nunca termina presa porque por la edad la prisión podría ser domiciliaria”, estimó Espert durante una visita a la redacción de la corresponsalía bonaerense de Letra P.

Además, analizó que la fuerte tensión que se vivió en el Congreso, con golpes en las bancas e insultos incluidos por parte de integrantes de Juntos por el Cambio, se produjo a causa del procesamiento judicial: “Este es el problema de fondo. Arrancó en el Senado, con una división artificial y capciosa del bloque del Frente de Todos, y ahora en Diputados ocurrió la inversa, para intentar birlar la voluntad popular. Esto ocurre dentro de un contexto donde la vicepresidenta está dispuesta a llevarse puesta la república y el sistema democrático con tal de tener impunidad en todas las causas que la están rodeando”.

El martes, Cristina hizo su última exposición frente al Tribunal Oral Federal N°2, al que describió como un “pelotón de fusilamiento”. En esa instancia, volvió a denunciar lawfare, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y enumeró las “20 mentiras” que, a su entender, tiene la causa.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sección Capital que lidera Daniel Catalano picó en punta con la advertencia: dijo que si condenan a CFK, va al paro. El piquetero Luis D’Elía llamó a los delegados de la Federación de Tierra y Vivienda y del partido MILES a realizar cortes en todo el país por tiempo indeterminado hasta que “cese la persecución a Cristina” y el juez Juan Ramos Padilla echó leña al fuego: “Si luego de conocerse el veredicto, no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, también habremos dejado pasar un momento histórico”.

En tanto, como contó Letra P, el peronismo bonaerense encarnado en los intendentes del conurbano y La Cámpora aguardan expectantes una señal de CFK o del diputado Máximo Kirchner. En la gobernación de Buenos Aires avisan que estarán “bancando” a La Jefa y esperan una decisión orgánica del Partido Justicialista sobre qué hacer.

A la sentencia, que se dará a conocer el martes 6 próximo, se llega en medio de un clima áspero que se recalentó en las últimas horas con la escandalosa sesión en la Cámara de Diputados.