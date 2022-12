Ferraresi: "Sea o no candidata, Cristina tendrá un rol central en 2023"

Luego del renunciamiento público de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a presentarse a algún cargo electivo en las elecciones de 2023, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aseguró que la expresidenta “sea o no candidata” va a “ser central en la construcción y armado del Frente de Todos (FdT)”.

En una entrevista con Futurock, el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat consideró que si el presidente Alberto Fernández quiere “tiene la posibilidad y la decisión” de ser candidato para conquistar su reelección. Sobre la actualidad del oficialismo, apuntó a la necesidad de constituir una mesa política, como desde los distintos sectores de la alianza le vienen reclamando al mandatario: “Debe generar un espacio donde definamos reglas de juego y donde cada uno se alinee".

"Hay cosas que no hemos resuelto, pero me pregunto qué hubiera sido de la Argentina si hubiera seguido gobernando el macrismo", reconoció uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta que, a pesar de las diferencias que existen en la dupla presidencial, supo acercarse al jefe de Estado. “Las primarias del año que viene son importantes para definir no solo un candidato, sino uno con propuestas que tenga el acompañamiento popular”, ahondó.

El hombre que supo ser una de las autoridades más importantes del Instituto Patria también criticó el accionar de la Justicia, a quien calificó como “mafia judicial”, luego de la condena que sufrió Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. "En algún momento la historia va a pegar la vuelta, como ocurrió con el Juicio a las Juntas; todos estos jueces, medios de comunicación y organización mafiosa se van a terminar en Argentina. La historia siempre tiene sus giros y mientras haya compañeros con convicciones y organización política para construir futuro, es un final abierto", expresó.

"Quedó totalmente explicito lo que todos imaginábamos. El jefe de la mafia es (el ceo del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto y Cristina lo puso blanco sobre negro en su discurso después de la condena", completó.

Este miércoles, el alcalde de Avellaneda fue uno de los participantes del cónclave que distintas autoridades municipales oficialistas de la Primera y Tercera sección electoral realizaron en Cañuelas para lanzar la "liga" que tendrá su acto formal en la Costa Atlántica en enero y que le brindará su apoyo a Cristina Kirchner en lo que será un año electoral clave para el país.