Espert no descarta competir en una interna de Juntos por el Cambio

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert ratificó que competirá por la gobernación de Buenos Aires con boleta corta, pero no descartó modificar su estrategia electoral en el mediano plazo para respaldar a alguno de los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, siempre y cuando tengan dentro de su plataforma política algunas de sus propuestas, como el desguace del Estado, una reforma de shock laboral o “las luchas contra las mafias sindicales”. Si bien de esta forma negó que su lanzamiento a la carrera por la sucesión de Axel Kicillof haya sido parte de un acuerdo para beneficiar al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como especularon algunos de sus detractores internos, dejó abierta la posibilidad de encontrar coincidencias con otros sectores de la oposición. “Me gustaría competir”, sostuvo.

“Si hay alguien del lado opositor que quiera cambiar el país realmente y que tenga un proyecto que sea garantía de las reformas que estamos proponiendo, nos sentaremos a conversar. Esto de halcones, palomas y casta me parece una discusión ridícula para no hablar de las reformas reales que necesitamos”, aseguró el doctor en Economía durante una visita a la redacción de la corresponsalía de Buenos Aires de Letra P.

En este sentido, precisó que le gustaría “competir” dentro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con los demás candidatos opositores, aunque prefirió no nombrar a ninguno de los demás postulantes lanzados en esa carrera, entre quienes se cuenta los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli y los intendentes Néstor Grindetti y Javier Iguacel, entre otros. “Me gustaría competir, pero tengo que tener la seguridad de que sea gente con los ovarios y las bolas bien puestas para cambiar el país. Y eso significa, por ejemplo, ninguna fotito con Hugo Moyano en el medio de la campaña para chuparle las medias, porque la única foto que nos vamos a sacar es cuando esté tras las rejas”, vociferó.

-¿Su candidatura con boleta corta busca ser una colectora de Larreta, como especulan incluso algunos libertarios?

-De los que especulan en ese sentido, ¿algunos justificaron por qué lo dicen?

-Quizá lo digan por los elogios políticos que usted hizo hacia Larreta y por haber compartido varias actividades con él…

-Es una versión antojadiza. El único elogio que marqué es que es un buen alcalde, cuando me preguntaron si sería un buen presidente. He tenido reuniones con él, pero tuve más con Macri y con Bullrich y en la Cámara hablo con todos, incluso con Manes, Negri y Ritondo. Por eso digo que esto es parte de una operación para mostrar un costado que no es. Nosotros nos lanzamos con boleta corta porque sentimos que ningún candidato a presidente de los que están dando vueltas son garantes de las reformas que estamos proponiendo.

-¿Tampoco Macri?

-No quiero hablar de nombres, porque por hablar de nombres Argentina está hoy a punto de transformarse en una gran villa miseria. Si a futuro encuentro un garante de esas reformas, será nuestro candidato a presidente. Si no lo encuentro, iremos con boleta corta.

Durante su recorrida por la capital de la provincia, Espert estuvo acompañado por una amplia comitiva integrada por sus asesores, el presidente de la Unión del Centro Democrático (Ucedé) bonaerense, Hugo Bontempo, y los eferentes platenses de este partido Ricardo Bayes y Lucas Defeis. La ausencia de su compañera de bloque, la diputada platense Carolina Piparo, generó distintas suspicacias, sobre todo por sus últimos movimientos políticos que incluyeron una fotografía reciente con Ritondo, uno de los principales exponentes del ala dura de Propuesta Republicana (PRO), y distintas participaciones en actos junto al diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, el otro de los líderes de la ultraderecha.

Respecto a esto, y a la fuga de algunas personalidades de su espacio, como el legislador Nahuel Sotelo, que lanzó la agrupación La Julio Argentino para acompañar la candidatura presidencial del economista de pelos revueltos, y la legisladora Constanza Moraguez Santos, que rompió el bloque de manera inconsulta con un sentido similar, aseguró que “son pérdidas absolutamente irrelevantes, porque son gente absolutamente irrelevante”. “En política, la traición es la regla y yo no he sido la excepción, pero afortunadamente por cada uno que se va de Avanza Libertad ingresan cinco y mucho mejores, así que no me ha afectado en lo más mínimo”, chicaneó.