La Matanza, un polvorín electoral

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El camino de la interna del Frente de Todos en La Matanza tiene un primer mojón en el lanzamiento de la candidatura a la intendencia de la diputada bonaerense Patricia Cubría, la dirigente del Movimiento Evita que desafía a Fernando Espinoza, el dirigente que parece tener la fórmula para retener ese inmenso distrito. El segundo mojón fue puesto días atrás, cuando un grupo de militantes que pegaba carteles de la legisladora fue atacado a tiros. Hay enojo en el Evita y también en el municipio. El acercamiento de Cristina Fernández y Máximo Kirchner con Emilio Pérsico aumentan aún más la tensión, aunque por otras vías la cumbre del kirchnerismo envíe señales y contenga también al intendente. Tras el suceso de violencia, el Evita movilizó miles de personas para una misa con el obispo de la región para repudiar el ataque. La oposición mira entusiasmada.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La tensión en aumento no es una buena noticia para el oficialismo frente a una elección que se le presenta cuesta arriba y para la que necesita más que nunca buenos resultados en el histórico bastión del peronismo, donde en las legislativas hubo 1.148.935 personas habilitadas para votar. Más ahora, con el renunciamiento de la vicepresidenta a competir en 2023.

El Evita desafía sin tapujos a Espinoza, quien, además de conducir el municipio hace 17 años, preside la Federación Argentina de Municipios (FAM) y el Congreso del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires. La interna en ciernes puede terminar convirtiéndose en un polvorín difícil de controlar en 2023. El ataque de aquel viernes, que incluyó disparos de arma de fuego, enciende las primeras alarmas. Mientras la Justicia investiga, dirigentes de la organización liderada por Pérsico adjudican el ataque a sectores del oficialismo. En la intendencia rechazan esa acusación.

También podés leer El acercamiento a CFK no clausura las aspiraciones del Evita

“El Evita tiene planes, no tiene votos”, afirma un funcionario cercano a Espinoza en diálogo con Letra P, al tiempo que asegura que “personalmente” le gustaría que haya internas para “liquidar” el tema de una vez. Sin embargo, más allá del deseo personal, la fuente considera que el peronismo no va a abrir ese juego y recuerda la mala experiencia en la interna entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez por la gobernación en 2015 -cuando Espinoza fue candidato a vice del segundo-, que derivó en una derrota en Buenos Aires y el ascenso de María Eugenia Vidal al poder. “Acá se corre el mismo riesgo, que la interna sea igual o más dañina que esa”, afirmó.

Sin embargo, el Movimiento Evita está decidido a pelear por esa candidatura hasta último momento, más ahora que retomó los vínculos con la vicepresidenta y Kirchner. Más: como contó Letra P, amenaza incluso con competir con un sello vecinal en caso de que no le den la interna, una opción riesgosa por el empujón que pudiera darle a una oposición siempre al acecho.

También podés leer Interna en La Matanza: Evita lanzado, CGT al acecho y Espinoza se arma

En el PJ matancero intentan, no obstante, bajar la espuma y minimizar la relevancia de la agrupación de Pérsico en el distrito. “Hay mucho ruido y nada de nueces, se agranda en los medios y arriba, pero en La Matanza, en las bases, no hay ninguna duda de que la conducción es de Fernando. Con todo esto lo único que están logrando es que capitalice la oposición”, critican mientras restan valor a la cumbre Kirchner-Pérsico. “Máximo busca que no se desmadre la interna, no hay dudas del apoyo de él y de Cristina a Espinoza”, sentencian.

Tiempo atrás, el intendente volvió a mostrarse con el gobernador Axel Kicillof, quien visita el distrito de forma periódica. Fue para inaugurar un jardín de infantes de Virrey del Pino. En el entorno de Espinoza aseguran que el diálogo con Kirchner es de “prácticamente todos los días” y que la relación con CFK es “muy cercana”.

También podés leer Clamor CFK 2023: los intendentes paran la pelota

En sentido contrario, el Evita argumenta Espinoza sufre un desgaste que se ve plasmado en la gente, en la militancia y en sectores de la sociedad civil. Su dirigencia se jacta de haber conseguido el apoyo de la CGT regional, y sectores de comerciantes y empresarios del distrito. Este viernes, volvieron a hacer una demostración de fuerza al movilizar miles de militantes para participar de la misa que dio el obispo de la región para repudiar el ataque sufrido días atrás.

“Pueden hacer todo el show que quieran, pero lo que va a terminar pasando es que van a tener que aceptar un acuerdo con lo que se les ofrezca. Fernando es el intendente que más votos le aporta al peronismo, ¿se va a poner en riesgo eso por Cubría? No le sirve a nadie en el peronismo”, cerró una fuente que se sienta a la mesa chica del intendente.

También podés leer El comandante del portaviones

Mientras tanto, la oposición mira la disputa con entusiasmo. Pese a que reconocen que es muy difícil desbancar al peronismo en ese distrito de la Tercera y sufren la carencia de una figura fuerte para competir, ven en la interna peronista una oportunidad para, de mínima, recortar la diferencia que siempre saca allí el oficialismo, donde un puñado de puntos porcentuales se traducen en miles y miles de votos.