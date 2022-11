Morales pisa Entre Ríos y agita la interna radical

CONCORDIA (Corresponsalía Entre Ríos) La visita a esta provincia del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, agitó la interna local del centenario partido al mismo tiempo que desató especulaciones de un lado y del otro de la interna en Juntos por el Cambio. El gobernador jujeño llega este viernes a Entre Ríos en medio de una fuerte interna nacional entre sus aliados del PRO. Y aunque esa disputa no salpica en este territorio, la capitalización del radicalismo derrama sus efectos en la provincia.

La visita del jujeño es motorizada por el espacio Entre Ríos Cambia, una facción del radicalismo que le disputa poder y votos en la interna de Juntos por el Cambio al diputado Rogelio Frigerio. El hombre que se le anima al exministro de Mauricio Macri es su colega en el Congreso, Pedro Galimberti, un diputado que juega en soledad desde su banca.

La iniciativa de Galimberti con Morales despertó especulaciones e incógnitas en torno a si provocará posicionamientos del jujeño en la interna o si seguirá jugando a dos puntas. Es que a pesar de ser el referente máximo a nivel nacional de la UCR, Morales coquetea desde hace tiempo con Frigerio, quien le corresponde en el flirteo.

Las facciones radicales de Evolución Radical en la provincia, que responden al senador nacional Martín Lousteau, ya se encolumnaron tras la candidatura de Frigerio. También lo hizo el radicalismo tradicional en la ciudad de Concordia, por ejemplo, en donde el precandidato a intendente anunció que pegaría con Frigerio.

Por caso, Lousteau fue el único orador junto a Morales en el acto que la UCR llevó a cabo el sábado pasado en Costa Salguero, para conmemorar los 39 años de la asunción de Ricardo Alfonsín a la presidencia del país. En esa tarima, junto a los más de treinta referentes provinciales que estuvieron sentados, se ubicó Galimberti. Pero Frigerio también estaba entre la platea, invitado especialmente por el jujeño. “Lo llamó Gerardo por teléfono y le pidió que vaya”, revelaron desde su entorno a este medio.

La presencia de Frigerio en Costa Salguero no llamó la atención pero despertó recelos entre las filas de Galimberti, que miraron con cautela cómo Morales, en su discurso, omitió nombrar a la provincia de Entre Ríos como una de las que contaba con candidatos radicales “ganadores”.

Quizás la visita de este fin de semana sea una devolución de gentilezas ante aquel “olvido”, aunque duentes del equipo de trabajo de Galimberti se ocupan de aclarar que la visita ya estaba programada desde hace tiempo. En sus filas también dejan trascender que el apoyo del jujeño es importante pero no condicionante. Y recuerdan su promesa de sólo apoyar a candidatos radicales. “Desde luego que no va a venir a apoyar a Frigerio” aseguran, al tiempo que licúan los apoyos nacionales: “Son un espaldarazo, pero la gente no vota por apoyos”, advierten.

Aunque Morales arriba como precandidato a presidente, su condición de titular del Comité Nacional lo pone en deuda con los otros espacios radicales que quedaron afuera de la organización de su agenda. Varios referentes de esas tribus se enteraron de la visita por los medios locales y, aseguraron a Letra P, no recibieron invitación alguna.

La agenda del jujeño en Entre Ríos es organizada exclusivamente por gente de Galimberti y lo tendrá de visita viernes y sábado por Paraná y Concordia. Si bien pisará en ambas ciudades las sedes centrales de los comités locales, en la organización aclaran que no es una actividad oficial del partido.

En Paraná, la anfitriona será Lucía Varisco, quien probablemente sea su candidata a intendenta. En Concordia, lo recibirá el candidato local Leandro Lapiduz. En ambos casos, estará Galimberti.

Desfile presidencial

Morales es el sexto presidenciable de Juntos por el Cambio que pisa suelo entrerriano este año en modo campaña y el primero que trae Galimberti. Frigerio fue anfitrión durante 2022 de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Miguel Ángel Pichetto quien llegó junto a Mauricio Macri.

Según pudo saber este medio, antes de fin de año también volvería Facundo Manes, otro codiciado en la interna opositora. El diputado ya había estado en la provincia pero en el marco de un encuentro de la Juventud, en donde también compartió escenario con Morales, Carolina Losada y Mario Negri, entre otros referentes partidarios. Frigerio y Galimberti también se disputan el amor del neurólogo.

Aún resta saber si Frigerio devolverá también gentilezas y saludará a Morales en su paso por la provincia. Fuentes de su equipo de trabajo indicaron a este medio que tiene planificado un viaje a Salta, lo que lo llevaría a kilómetros de distancia de los eventos del fin de semana.

Se estima que Morales llegará a la capital provincial a las 18 del viernes. A las 19 brindará una conferencia de prensa. Posteriormente, en el Salón del Comité, Morales y Galimberti compartirán un acto con la militancia y dirigencia paranense y de localidades aledañas.

Tras hacer noche en Paraná el sábado se trasladará a Concordia, desarrollando una agenda similar a la de Paraná. A las 10:30 tendrá contacto con los medios y luego visitará la sede del Comité Departamental de UCR de local. La visita finalizará sobre el mediodía con una caminata por el centro de Concordia, donde se tomará contacto con vecinos y comerciantes.