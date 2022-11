El voto a favor de Doñate, otro guiño de Weretilneck a La Cámpora

GENERAL ROCA (Corresponsalía Patagonia) El senador y líder del oficialismo en Río Negro, Alberto Weretilneck, dejó un particular mensaje cuando votó este miércoles en la sesión de la Cámara alta para avalar el Presupuesto y a su coterráneo peronista Martín Doñate como representante del cuerpo en el Consejo de la Magistratura, una jugada que caldeó ánimos en la oposición. Luego de calificar como “gravísima” la intromisión de la Corte Suprema de Justicia, que anuló la designación del camporista y determinó la de Luis Juez, emuló una histórica frase de Juan Perón: “Para un rionegrino, no hay nada mejor que otro rionegrino”. La cita no solo se justifica por la rosca de superestructura. También machea con el organigrama electoral que organiza para volver a ser gobernador de su provincia en 2023.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Está claro que el fallo de la Corte Suprema, que plantea de qué manera se deben designar los representantes de este cuerpo, es violatoria clara y absolutamente de nuestra autonomía. No solo como cuerpo, sino que a título individual. Viola nuestra autodeterminación y limita nuestra voluntad de organizarnos políticamente”, advirtió Weretilneck en el recinto, en un duro cuestionamiento al máximo cuerpo judicial, el mismo que le impidió ir por un tercer mandato consecutivo en 2019. En aquella oportunidad, luego de una batalla en los juzgados, fue el tribunal superior del país el que le puso un freno a su sueño re-reeleccionista.

Antes de parafrasear al mentor del movimiento nacional justicialista, el senador defendió el sistema de acuerdos entre los partidos y sus representantes en el Congreso. “No podríamos conseguir ningún consenso, por eso es sumamente grave (el fallo de la Corte), porque determina que en el Congreso no puede generarse ningún tipo de acuerdo. Es violatorio a nuestra autodeterminación”, dijo.

Para cerrar, soltó, sonriente: “Esto es a título personal. Para un rionegrino, no hay mejor que otro rionegrino. Por eso vamos a acompañar al senador Doñate como el representante de este cuerpo ante el Consejo de la Magistratura”.

El voto fue decodificado en el sur como una señal más para La Cámpora. Como describió Letra P, Weretilneck digita un acuerdo amplio en su tierra para ratificar su favoritismo en las encuestas. Modificó la ley electoral (falta el voto de segunda vuelta), avanzó con la conformación de adhesiones y colectoras y espera que el kirchnerismo duro, el massismo y Nuevo Encuentro, además de fuerzas históricas como el radicalismo, se plieguen al proceso electoral inminente y a su armado amplio.

También podés leer Weretilneck, manzana de la discordia en la interna del PJ de Río Negro

Doñate, a su estilo, alimentó la relación con el jefe de Juntos Somos Río Negro (JSRN). Después del duro traspié que significó perder la elección de medio término, se pegó a su colega en el Congreso para anunciar obras, distanciándose aun más de los hermanos Martín y María Emilia Soria, hoy por hoy las máximas figuras de un peronismo carente de participación en la rosca provincial, abocado a defender el bastión de General Roca.

Por ahora está todo en tratativas, aunque el massismo movió primero. En la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a San Carlos de Bariloche, legisladores del Frente Renovador demostraron que un gran acuerdo entre el oficialismo y la nueva alianza “Nos Une Río Negro” es posible. El mejor ejemplo es el de Luis Albrieu, diputado provincial de ese espacio que tiene todo encaminado para ser candidato a intendente de Villa Regina, uno de los centros urbanos gestionados por JSRN.