La UCR primereó a Alfaro y presentó fórmula para la gobernación de Tucumán

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) Juntos por el Cambio (JxC) no tiene paz en Tucumán. La definición de la fecha de las elecciones provinciales fijadas para el 14 de mayo de 2023 profundizó las profundas diferencias en la oposición y aceleró los tiempos. Este lunes, el jefe de la UCR tucumana, Roberto Sánchez, pateó el tablero y presentó su candidatura a la gobernación y a su compañero de fórmula, el titular de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), Sebastián Murga, del partido CREO, que hasta la semana pasada se mostraba como un aliado de Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán y rival del diputado radical en la disputa por la candidatura a la gobernación.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

El rumor que circuló el fin de semana en Tucumán se cristalizó en una conferencia de prensa que se realizó en un hotel céntrico, el mismo que eligió Sánchez para las legislativas del año pasado como sede de su espacio, cuando accedió al Congreso y renunció a la intendencia de Concepción para asumir su banca. Sánchez y Murga ingresaron al salón esta mañana para formalizar la presentación del binomio mientras aplaudían en la primera fila los intendentes radicales Mariano Campero, de Yerba Buena; Alejandro Molinuevo, de Concepción; y Sebastián Salazar, de Bella Vista, dirigentes que le garantizan territorialidad al binomio que desafía al alcalde de la capital tucumana, que transita su segundo mandato y no puede ser reelecto en el municipio.

La movida tomó por sorpresa al alfarismo, que recién la semana próxima realizará el acto de presentación de la candidatura del intendente y titular del Partido por la Justicia Social (PJS). La jugada se anticipó, además, a la reunión de la mesa provincial de JxC convocada para este martes, espacio que no delibera desde marzo con la totalidad de sus integrantes, por lo que la oposición tucumana no ha podido avanzar en el cumplimiento de la hoja de ruta que trazó la conducción nacional para dirimir las candidaturas.

También podés leer Tucumán: Alfaro muestra los dientes y empuja una interna en JxC

Además de los tiempos, la sorpresa del lanzamiento fue la participación de Murga, quien días atrás había asistido a una reunión con Alfaro y la dirigencia del PRO, a la que no concurrió Sánchez, y en la que el intendente capitalino empujó la definición de candidaturas mediante una interna cerrada a los padrones de las fuerzas que integran la coalición, sin la posibilidad de que voten independientes, como postuló la cúpula cambiemista.

Tras la presentación de este lunes, Sánchez fue consultado sobre si la UCR esta vez asistirá al encuentro de la mesa provincial. "Vamos a estar todos los sectores, porque la idea es seguir dialogando, analizar la opción de las encuestas y hablar de las primarias abiertas, si no hay otro camino para elegir candidatos, tal como lo sugirió la mesa nacional. Serán tres o cuatro puntos", señaló.

También podés leer Con el Bulldog y Pampita, un ruralista se lanzó a la gobernación de Tucumán

"Nuestro objetivo es que los tucumanos que no están afiliados a ningún partido también puedan participar de nuestra interna, por eso insistimos en que la primaria sea abierta", agregó. Su postura se diferencia de lo manifestado por Alfaro, que se había expresado a favor de una interna cerrada, aunque después se mostró dispuesto a dialogar. Este camino tiene en Tucumán un escollo legal, porque una interna de estas características no está contemplada en la legislación vigente y deja el espacio a la judicialización de los resultados.

Murga, quien como contó Letra P había presentado a fines de agosto su candidatura a la gobernación, aprovechó la oportunidad para abrir una puerta para que se sume a la coalición opositora Fuerza Republicana (FR), el partido que preside Ricardo Bussi y que cerró un acuerdo con el diputado de derecha Javier Milei. "Desde el primer día digo que ese partido representa a miles de tucumanos que pueden expresar una simpatía con nosotros, será cuestión de convencer a quienes no creen en eso", dijo el ruralista, en referencia a un sector boina blanca que rechaza cualquier tipo de acuerdo con el espacio que fundó el fallecido Antonio Bussi, exgobernador de Tucumán y condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

También podés leer Tucumán: Jaldo y Manzur coronaron el 17-O con su primer acto de campaña

El empresario y presidente de la Sociedad Rural aclaró que acompañar a Sánchez no implica haber roto el vínculo con Alfaro. “Lo nuestro es aplicar una receta distinta, porque a Roberto me une una afinidad de años, por su estilo de trabajo y por la forma de ver la política. Seis meses antes de las elecciones me pongo a disposición del candidato, sigo con el mismo entusiasmo para hablar con todos los postulantes”, dijo. Murga y Sánchez se conocen del ámbito empresarial desde hace décadas: el diputado es uno de los productores de papa más importantes de la provincia, actividad que desarrolló mientras se destacó en el automovilismo en el Rally Argentino.

Además de los intendentes radicales, también estuvieron en la presentación de la fórmula la diputada Paula Omodeo (CREO); el delegado regional de Enargas Ariel García; el exlegislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) y el concejal de Banda del Río Salí Miguel Diosquez Dupuy (PRO), que apadrinan Sánchez y Campero para que compita para la intendencia de su ciudad. Se notó la ausencia de dirigentes de peso del radicalismo, como el legislador provincial José Ascárate; José Cano, exsenador y designado la semana pasada como secretario de Coordinación Operativa de la Cámara baja, y la exsenadora Silvia Elías de Pérez. "La UCR es un partido horizontal, todos pueden opinar, pero la mayoría está aquí. Son más las coincidencias que las diferencias", explicó Sánchez.