CFK recusó a Capuchetti: “No sabe ni quiere investigar”

Luego del anticipo que realizó a través de las redes sociales, este lunes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó a la jueza que investiga el intento de asesinato en su contra, María Eugenia Capuccheti. A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la titular del Senado realizó fuertes críticas contra la magistrada, a quien acusó de llevar a cabo una supuesta “inacción” en la investigación para determinar las responsabilidades intelectuales y económicas del intento de magnicidio.

La expresidenta denunció que “desde el primer día” la jueza cometió “irregularidades y arbitrariedades” en la causa, como la eliminación del material que contenía el celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que le gatilló en la cara. "Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar", sostiene el escrito.

"Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un juez imparcial, comprometido con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar", asegura la presentación que realizaron los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.

La demanda de la vicepresidenta se centra en la supuesta negativa de la jueza a investigar los posibles nexos entre el grupo que llevó a cabo el intento de asesinato, compuesto por Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, y sectores de la política argentina. La semana pasada, la vicepresidenta acusó al diputado del PRO Gerardo Milman, quien, según un testigo que declaró ante la justicia, dijo: “Cuando la maten a Cristina voy a estar camino a la costa”.

"A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte", afirma el escrito, donde se denuncia que Capuccheti “bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo.

"La magistrada gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la (Policía Federal Argentina) PFA ni por un segundo. Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción", argumenta en referencia a la eliminación del material del celular de Sabag Montiel.

La demanda hace énfasis en la falta de resoluciones judiciales que procuren investigar a Milman. Según el equipo de la vicepresidenta, esto es parte de “un reflejo protector de una línea que decididamente no se quería investigar”. “Si nos van a mentir, al menos miéntannos bien", agrega. Además, retoma los dichos del ministro de Justicia, Martín Soria, quien aseguró que Capuchetti visitó la sede de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

"Según surge de notas periodísticas, en la mesa de entrada de la AFI constan las entradas y salidas de la ahora jueza, que habría visitado el organismo en seis oportunidades”, profundiza y completa el texto: “Cuando Capuchetti visitaba la AFI aun no era magistrada. Pero esto no hace sino agravar la situación. Es que está claro que no fue en una misión oficial. La causalidad parece ser visitar la AFI y luego ser nombrada jueza federal".