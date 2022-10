La alegría no es solo brasilera: el albertismo viajó a festejar con Lula

SAN PABLO (Enviado especial) A menos de 24 horas del ballotage en Brasil, Alberto Fernández se reunió este lunes con el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, para hablar de la agenda de la "integración" entre ambos países. El primer mandatario extranjero en entrevistarse con el brasilero, que vuelve al poder, no fue solo: una comitiva de su mesa chica acompañó al argentino. Al jefe de Estado se sumaron el canciller Santiago Cafiero; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y la portavoz Gabriela Cerruti. También viajaron los diputados Eduardo Valdes y Carlos Heller. El contingente albertista fue recibido por el embajador Daniel Scioli.

"Pudimos hablar más del futuro que del pasado, compartimos una mirada sobre la necesidad de la integración, de que los procesos electorales sean respetados y de poder crecer como región trabajando mancomunadamente. La primera visita que va a hacer, va a ser Argentina y me dijo que nos va a visitar antes de asumir.", reveló Fernández en un breve encuentro con la prensa en el Hotel Intercontinental de San Pablo. Da Silva volverá a jurar como presidente el 1 de enero.

En el plano formal, el titular del Ejecutivo argentino felicitó "al pueblo brasileño porque llevó adelante una jornada electoral en calma, en paz" y enfatizó en la necesidad de "cuidar la voluntad popular en América Latina es lo esencial, para pensar en el progreso de América Latina". En medio de la tensión doméstica del Frente de Todos, la victoria de Lula le permitió calzarse a Fernández el traje for export con el que se siente cómodo: "Yo estoy pensando en la región, no en la reelección. La discusión que hay en la Argentina no es si yo soy o no reelecto. Lo que los argentinos tienen que pensar y preguntarse es cómo queremos construir el país del futuro", sostuvo el mandatario a Radio Perfil, antes de viajar a San Pablo.

"Deseo para Brasil lo que deseo para un pueblo hermano: lo mejor. Cuando a Brasil le va a bien, le va bien a Argentina porque somos un pueblo hermanado. Mis felicitaciones al pueblo de Brasil y mi enorme abrazo al presidente Lula", manifestó.

En esa línea, Fernández definió al expresidente como "un amigo, un extraordinario dirigente y un extraordinario líder latinoamericano" y remarcó que "él sabe que Argentina es su casa".

"Brasil, los brasileros y brasileras, se expresaron libremente y democráticamente, y democráticamente eligieron como presidente a mi amigo Lula, un extraordinario dirigente, que seguro va a hacer, como lo hizo antes, mucho bien a Brasil y mucho bien a todo nuestro continente", auguró.