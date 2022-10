¿Alberto 2023 o no? "Estoy pensando más en la región, no en la reelección"

En pleno debate por las candidaturas para las elecciones de 2023, el presidente Alberto Fernández aseguró que no está "pensando en la reelección" en este momento y dijo que los argentinos “deben preocuparse en cómo construir el país del futuro”. De esta manera, volvió a poner en duda la posibilidad de competir por un nuevo período, idea que es resistida por una parte del kirchnerismo.

"Yo estoy pensando en la región, no en la reelección. La discusión que hay en la Argentina no es si yo soy o no reelecto. Lo que los argentinos tienen que pensar y preguntarse es cómo queremos construir el país del futuro", sostuvo el jefe de Estado, en declaraciones a Radio Perfil, antes de viajar a San Pablo donde se reunirá con el elector presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las expresiones de Fernández surgen en medio de la discusión relanzada la semana pasada por una eventual suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las afirmaciones del diputado Máximo Kirchner respecto a que el peronismo "no tiene candidatos" para 2023 y el planteo del mandatario para bajar su postulación en caso de que sea necesario, pese a que insiste en la importancia de contar con este instrumento para dirimir candidaturas.

"Argentina tiene que resolver qué hacer con este país, el país que (Mauricio) Macri hizo. O si quiere un país que crezca, que genere empleo, que se desarrolle, que termine con la inflación, que es un problema que tengo muy claro que tenemos que resolver, pero que también es verdad que Macri nos dejó con un alto piso. Yo creo que el principal debate es ese", insistió.

En este sentido, la aclaración del mandatario argentino fue en alusión a la consulta por el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter para felicitar al brasileño por la victoria obtenida en el ballotage de este domingo. Allí, el jefe de Estado mencionó la posibilidad de "trabajar y soñar juntos" con quien sucederá a Jair Bolsonaro a partir del 1° de enero. No obstante, remarcó que se trata de una idea que tiene a los países y no a las personas como protagonistas.

"Espero que podamos concretar los sueños en una región donde la democracia funciona en pleno, donde las reglas de la democracia son claras, no se cambian, donde podamos alternarnos en el poder respetando reglas básicas, políticas de Estado de generación de empleo, desarrollo de la salud pública, la ciencia y la tecnología. Eso es lo que exactamente creo