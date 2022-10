Tetaz: "Nadie puede estar pensando en una aventura por fuera de JxC"

El diputado del bloque de Evolución Radical Martín Tetaz aseguró que “es natural que haya tensiones” dentro de Juntos por el Cambio (JxC) en torno a las candidaturas rumbo a 2023, pero manifestó que “nadie puede estar pensando en una aventura por fuera” de la coalición que componen el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC).

“Es una coalición amplia. Es natural que haya tensiones y protagonismos que se disputan ese espacio de cara a una elección que ya tiene cinco o seis candidatos muy competitivos”, manifestó en diálogo con Letra P en el marco del Cumbre Mundial de Comunicación Política que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires. “Cuando uno la mira en perspectiva con otros partidos somos la filarmónica de Nueva York, entonces no pasa nada”, agregó.

El economista sostuvo que la oposición no debe “perder el foco” y reconoció que le parece “preocupante” que “algunas discusiones internas” generen una distracción “de lo importante y de lo que pide la gente en la calle”. “Nos piden que estemos juntos y eso está claro. No hay nadie pensando en una aventura por fuera de JxC” declaró y agregó: “Nos piden una propuesta alternativa que de esperanza y ya empezamos a construirla el año pasado. Nunca pasó en la historia argentina que un espacio empiece a contar su plataforma con tanta anticipación”.

En la carrera presidencial de cara a las elecciones presidenciales de 2023, Tetaz sostuvo que JxC tiene “cinco o seis candidatos muy competitivos”, entre los que mencionó a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Facundo Manes, junto a gobernadores radicales. “Nunca hubo en la política argentina tantos candidatos competitivos en un espacio”, ahondó.

En este recorrido, sostuvo que al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lo ve “más difícil” para competir por el sillón de Rivadavia porque “no es competitivo en el área metropolitana”. “Salís a dar una vuelta en las calles de Buenos Aires y la gente no lo reconoce”, ejemplificó.

A nivel personal, sostuvo que se está “preparando para protagonizar un cambio en la Argentina”, pero no detalló si será candidato por algún puesto legislativo o ejecutivo. “¿Desde qué lugar?”, se preguntó y respondió: “Depende de las condiciones que tenga la política. Es como en el fútbol: no sabes si un delantero va a entrar. Falta tanto que no estamos pensando en eso”.