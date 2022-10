Carrió apuntó contra Bullrich por querer usar las Fuerzas Armadas en Rosario

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó la idea de la titular de PRO, Patricia Bullrich, de recurrir a las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones como las que atraviesa la ciudad de Rosario o el conflicto en Villa Mascardi.

“Es mentira que para combatir el narcotráfico van a poner a las fuerzas armadas. No hay ejército, un cabo o un suboficial gana 50 mil pesos, lo que estamos haciendo es entregar las Fuerzas Armadas a los narcotraficantes porque no nos ocupamos de dignificarlas y capacitarlas, entonces es una mentira”, sostuvo en declaraciones a TN.

En esa línea, aunque evitó personalizar su mensaje, la exdiputada remarcó que “en campaña los candidatos dicen lo que la gente quiere escuchar y la gente quiere escuchar discursos extremos”.

En medio de la disputa interna de Juntos por el Cambio (JxC), evaluó que “el año que viene se va a jugar la responsabilidad individual de los votantes, más allá de a quien se elija". “O se elige una democracia constitucional que valore la división de poderes, los derechos humanos y el desarrollo económico, o algún tipo de fascismo ya sea de izquierda o de derecha”, manifestó la exdiputada en referencia al diputado libertario Javier Milei.

En este sentido, advirtió que “si Juntos por el Cambio llegara a tener candidaturas que se alían con el fascismo”, ella se presentaría en la interna para que no ser “culpable ni cómplice del fascismo que viene”.

En tanto, otra vez sin dar nombres, evaluó que en el espacio que integra “hay algunas personas que pueden prenderse de un emprendimiento fascista”.

“El fascismo es una ola, y yo a esa ola no me subo. Puede subirse algún otro dirigente, mujer u hombre, porque la ola es la ola, pero a mí no me corren”, insistió.