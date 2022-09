Larreta y Bullrich disputan la tribuna anti-K en la cancha de la Corte Suprema

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, rechazaron el proyecto del Frente de Todos (FdT) para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 15 integrantes y denunciaron que la iniciativa busca lograr "la impunidad" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera, las figuras del PRO salieron a disputarse la tribuna antikirchnerista con la mira puesta en las elecciones de 2023, donde ambos quieren competir para llegar a la Casa Rosada.

A través de una carta pública, el jefe de Gobierno porteño denunció que “el kirchnerismo vuelve a intentar controlar la Justicia y la Corte Suprema” y consideró que “no habrá reforma de la Corte y no habrá impunidad” ya que, explicó, la oposición detendrá el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. “Mi compromiso y el de todo Juntos por el Cambio es defender la república y la democracia. Y, sobre todo, vamos a defender a los argentinos profundizando el armado de un plan de gobierno serio y consistente para cambiar la historia”, agregó.

“Los argentinos tenemos claro que no negociamos ni la democracia ni la república. Queremos vivir con los valores y las reglas que la Constitución plantea, con división de poderes y con una Justicia independiente”, declaró y dijo que “el kirchnerismo no cree en esto”. “No queremos que el Poder Ejecutivo maneje a la Justicia, la presione o la quiera limitar. Son acuerdos básicos que nos permiten organizarnos como sociedad y buscar una convivencia en paz. Si no se cumplen, todo lo demás es muy difícil”, profundizó.

Según el alcalde, el nuevo intento del peronismo para reformar el máximo órgano judicial del país “es peor” que los anteriores ya que “muestra lo alejados que están de la realidad y de los problemas de la gente”. “Tenemos un gobierno que en lugar de decirnos cómo va a bajar la inflación, generar trabajo, mejorar la educación o enfrentar la inseguridad, se dedica exclusivamente a su propia agenda”, criticó y ahondó: “Parece no entender que el país necesita que estén enfocados y solucionando los problemas reales”.

Por su parte, Bullrich apuntó contra el proyecto del oficialismo a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una foto de un cartel que decía “corrupción o república” junto al mensaje: “El sueño de los corruptos es tener una Corte propia. No se lo vamos a permitir”.

La avanzada del oficialismo para modificar la Corte Suprema llega en momentos de máxima tensión judicial para el país, a la espera de que Cristina Fernández de Kirchner brinde sus alegatos finales en la causa de Vialidad, donde la Fiscalía pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y mientras la jueza María Eugenia Capuchetti encabeza la investigación que intenta dilucidar el atentado que sufrió la propia vicepresidenta.