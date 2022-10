Kirchner: "El desafío no es ver el lugar en las listas"

Sin mencionar a la Confederación General del Trabajo (CGT) ni al Movimiento Evita, el diputado y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, respondió al reclamo de mayor participación electoral y política que hicieron estos dos sectores en sus respectivos actos por el Día de la Lealtad. “El desafío no es ver los lugares de las listas”, refutó el hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Horas antes, en el estadio de Obras, la central obrera advirtió que lanzará un partido para "estar en la mesa de las decisiones" del peronismo y las organizaciones, reunidas en La Matanza, profundizaron su reclamo de competencia interna en las PASO al advertir que "no hay lugar" para decisiones tomadas "por tres o cuatro dirigentes en una pieza", como le dijo el dirigente Fernando Navarro a Letra P.

Con un discurso autorreferencial desde el escenario que el peronismo kirchnerista montó frente a la Casa Rosada, el líder de La Cámpora rememoró su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados y destacó que, “con la situación” en la que está el “pueblo”, el “problema” no es el orden de las listas para las elecciones de 2023, sino la forma de votar las leyes económicas. Para eso usó una frase desprolija, dicha al calor del clamor por "Cristina Presidenta" que venía de la plaza. “Con la situación que está en nuestro pueblo juntarse por una banca y después, cuando hay que votar contra los fondos buitres, no aparecen. Ese es el problema”, dijo.

“Cuando fui presidente de bloque (del Frente de Todos en la Cámara baja), entendí que la historia nuestra de desendeudamiento debía ser respetada”, recordó el dirigente de La Cámpora y criticó, también sin mencionarlo, al presidente Alberto Fernández, quien recientemente destacó la negociación de la deuda externa con el FMI.

“Algunos escuchamos decir que el tema de la deuda está solucionado... no está solucionado”, alertó el diputado ya que, explicó, “la curva de vencimientos es un verdadero problema para cualquiera que quiera ser candidato” en las elecciones de 2023.

“Cuando se planteaban estas cosas nos decían no importa, habrá que renegociar de vuelta. Y así nunca podremos planificar el país que deseamos, y si el Estado no puede planificar menos las familias. La Argentina necesita un respiro, no necesita lecciones de economistas, de ideas obsoletas y arcaicas que solo benefician a unos pocos”, profundizó.