La CGT exigió más protagonismo y lanzó un partido para estar en "la mesa de decisiones"

Sin la presencia del moyanismo, la conducción de la central obrera realizó su propio acto por el Día de la Lealtad en el estadio de Obras Sanitarias, donde reclamó mayor protagonismo en el Partido Justicialista (PJ), cargó contra La Cámpora, la organización que lidera Máximo Kirchner, y anunció que el sindicalismo lanzará su partido para estar sentado en "la mesa de decisiones".

El jefe de la CGT y del gremio de Sanidad, Héctor Daer, fue el último orador y sostuvo que el sindicalismo tiene que "estar presentes en los debates que necesita la Argentina". "Nos dijeron que en un gobierno peronista iba a tener participación y eso no pasó", lanzó desde el escenario en un tiro por elevación para el presidente Alberto Fernández. "Por eso decidimos crear un espacio político para estar presentes en todos los debates", apuntó.

"La solución es la política. El movimiento obrero tiene que estar presente en todos los debates, para que nuestra Argentina tenga desarrollo, producción y trabajo. Para que podamos volver a soñar con un futuro próspero", agregó. El malestar de la CGT con el Gobierno se acentuó después del nombramiento de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

“La Argentina va a salir adelante, pero no lo va a hacer perjudicando a los trabajadores. No vamos a resignar nuestros derechos, nuestros Convenios Colectivos de Trabajo ni nuestra salud. Hay otra salida y la vamos a discutir. Queremos un peronismo con los trabajadores dentro", dijo Daer ante una multitud que se reunió en el estadio ubicado en el barrio porteño de Nuñez. Pese al malestar, el líder sindical aseguró que no dejarán el Frente de Todos: “No queremos romper ningún frente”.

Por su parte, el secretario general de la Juventud Sindical de la CGT Sebastián Maturano exigió que el sindicalismo tenga mayor protagonismo en el peronismo con críticas a La Cámpora: "El PJ tiene 113 congresales, el movimiento obrero tiene 13 y La Campora, 15. No tengo nada contra ellos. Pero ¿son más importantes que nosotros?, ¿Dónde está el lugar que nos merecemos como trabajadores organizados?", se preguntó.

En la misma línea, el secretario general de UPCN Andrés Rodríguez planteó: "El movimiento obrero merece cargos y no con el dedo de nadie". Y consideró que el sindicalismo “merece estar sentado en la mesa con otros sectores”. “El movimiento obrero es paciente y tolerante pero ojo que vengan por nuestros derechos porque sabemos hacer tronar el escarmiento”, agregó.

"Ni el oficialismo ni la oposición pueden hacerse los desentendidos con discursos marketineros cuando la gente pide soluciones a sus problemas", señaló.

El jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, también demandó más protagonismo para los sindicatos. “Necesitamos un protagonismo político y territorial. No estamos contentos con lo que está pasando en la Argentina”, dijo. Y contó: "El movimiento obrero empezó a organizarse manzana por manzana en todo el país para estar en la mesa donde se toman las decisiones".

“Los trabajadores la están pasando mal. Tenemos que tener una actitud política y sindical, con representantes propios. Nuestros dirigentes no tienen protagonismo en los debates democráticos del país”, afirmó y volvió a exigir un lugar en la mesa de decisiones con representantes en el Congreso. "Queremos diputados y senadores", dijo.

De esta manera, los aliados a Alberto Fernández, con Héctor Daer y Carlos Acuña a la cabeza, celebraron el Día de la Lealtad en el estadio de Obras Sanitarias, lejos del acto en Plaza de Mayo, al que convoca el hijo mayor de Hugo Moyano, tercer integrante del triunvirato. En esa convocatoria también estará La Cámpora.