17-O Navarro: "El Presidente está invitado, no necesita que lo invitemos"

El dirigente del Movimiento Evita Fernando Navarro se refirió a la ausencia del presidente Alberto Fernández a las distintas convocatorias para celebrar el Día de la Lealtad y remarcó que si bien "el siempre está invitado", prefirió no participar de ninguno de los actos, de la misma manera que ocurrió en 2021.

“Siempre está invitado, no necesita que lo invitemos. Tenemos una relación muy fluida. Él ha preferido, como el año pasado, donde hubo dos actos, no participar de ninguno de los eventos”, sostuvo en declaraciones a Futurock.

En ese sentido, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, evaluó también la multiplicidad de celebraciones que hará para conmemorar una de las fechas más destacadas en el calendario peronista y consideró que esa situación responde a la naturaleza de la alianza de gobierno.

"No me sorprende la división, el Frente de Todos (FdT) es una coalición que tiene distintos matices. Me parece que las características de los diversos actos no son determinantes ni definitivas", agregó.

El funcionario participará de la actividad que se hará este lunes en el estadio de Deportivo Laferrere, en La Matanza. Allí, además del evita, asistirán integrantes de Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras organizaciones.