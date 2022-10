Macri, el no anotado, retomó la campaña con repertorio de candidato

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El expresidente Mauricio Macri, que esta semana negó haberse "anotado" en la carrera por la sucesión presidencial de 2023, regresó este viernes a las recorridas de campaña en la provincia de Buenos Aires. Esta vez estuvo en San Nicolás con el titular del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; el intendente anfitrión, Manuel Passaglia, y el legislador y armador vidalista Alex Campbell. "Estoy en la cancha. Voy a ayudarlos, no me olvido de ustedes", jugó el candidato no lanzado en diálogo con la prensa local.

La comitiva liderada por Macri ocupó buena parte de la mañana en recorridas en modo proselitista. Visitó a pie el centro de la ciudad, las obras públicas en la costanera de este distrito que está a la vera del Río Paraná y después se reunió en privado en la sede de la Municipalidad, en Rivadavia esquina Pellegrini.

“El país está a la deriva porque no tenemos ni plan ni rumbo”, apuntó el exmandatario en diálogo con el diario nicoleño El Norte. Antes de esta parada, estuvo en los meses previos en Lanús, La Plata, Tres de Febrero, Vicente López e Ituzaingó, este último municipio, el único de esos distritos que es gobernado por un intendente del Frente de Todos, el histórico dirigente del justicialismo Alberto Descalzo.

Como reveló Letra P, el entorno más cercano del egresado del Cardenal Newman desmiente cualquier tipo de intención de volver a la Casa Rosada, se ampara en que su objetivo es “ayudar a todos los que quieran ser” y que su preocupación central es que cada aspirante tenga bien definido su plan de acción en caso de una victoria; un rol de gran elector más que de competidor que expone en la escuela de gobierno que lanzó hace unas semanas y de la que participaron, hasta ahora, distintos dirigentes "sin tierra" de la provincia, a quienes pretende formar para el caso de que accedan al gobierno local el próximo año.

Después de esta recorrida, Ritondo sostuvo: "Siempre es enriquecedor encontrarse con Mauricio Macri por lo que nos aporta desde su experiencia, visión e ideas para dar las batallas de fondo que este país necesita, y hacerlo en San Nicolás, junto al intendente Manuel Passaglia, es doblemente satisfactorio porque es ejemplo de cómo una gestión ordenada y enfocada en la gente puede cambiar la realidad en la provincia".

Además, en sintonía con las declaraciones públicas que el ingeniero formuló tan sólo 24 horas antes, el candidato a gobernador del ala dura del PRO remarcó que "dejar atrás los egos y construir equipos es la principal misión que tenemos por delante". "Es un enorme desafío transformar un país que está siendo gobernado por un kirchnerismo decadente, que está totalmente de espaldas a los problemas de la gente y que, en lugar de enfrentar los problemas de los argentinos, los empeoró todos”, sostuvo.

Tras el encuentro, Ritondo, Passaglia y Campbell volaron hacia Mar del Plata, la ciudad balnearia en la que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encabezará, desde la noche de este viernes y durante toda la jornada del sábado, una cumbre política para intentar darle volumen a sus intenciones de competir por la presidencia en 2023. Ahí, Ritondo y Bullrich abrirán el encuentro y darán lugar a una serie de otras exposiciones sobre economía, actualidad política, municipios y consultoría.