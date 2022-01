Quejas de intendentes de Juntos por la merma de recursos coparticipables

Tras la aprobación del Presupuesto 2022 en la Legislatura bonaerense, en algunos municipios bajo el ala de Juntos alzaron la voz al advertir que recibirán menos recursos coparticipables que el año pasado. Puntualmente, son 23 las comunas administradas por intendentes del frente opositor que detectan este panorama que, de todos modos, no es patrimonio exclusivo de ellos ya que también existen distritos gobernados por el Frente de Todos (FdT) donde la llegada de fondos bonaerenses será menor a 2021. Esto surgió a partir de los cambios en el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mecanismo por el cual la Provincia define el reparto a los municipios.

Este sistema suele modificarse cada año a partir de una serie de indicadores, siendo el sanitario (cantidad de camas ocupadas, consultas en efectores de salud locales, etc.) el más determinante. No es novedad que sea fluctuante y que haya ganadores y perdedores distintos cada año, ya que algunos indicadores de cálculo son variables. Al ser 2020 un año dominado por la pandemia y para evitar cambios bruscos en el reparto a partir del indicador sanitario, se repitieron en 2021 los coeficientes del año anterior. Pero en 2022 se descongelaron y eso volvió a trastocar el mapa de reparto, disparando quejas en quienes ven una merma en la llegada de fondos provinciales.

Ahora, para que el indicador sanitario de 2021 no impacte tanto en el cálculo de distribución de 2022, el gobierno de Axel Kicillof resolvió promediar el valor del último año con el de los dos anteriores, de manera que no sea tan gruesa la diferencia entre lo que percibe cada municipio entre un año y otro. “Los cambios fueron minimizados con el promedio, si no el desbarajuste hubiese sido más alto”, admitió un intendente opositor abordado por este medio.

Amén de esto, hay quienes alzaron la voz contra la el ejecutivo bonaerense. En Junín, el exsenador y actual concejal Juan Fiorini, una de las espadas legislativas del intendente Pablo Petrecca, denunció “discriminación hacía los juninenses por la baja en el CUD 2022 que equivale a menos presupuesto de la provincia para los vecinos”. El dirigente amarillo habla de 50 millones de pesos menos para el distrito este año.

El fastidio en algunos distritos cambiemistas radica también en advertir que el CUD “está desfasado en el tiempo”, ya que el sistema que se aplica para este año “son los indicadores que van de julio de 2020 a julio de 2021”. Además, cuestionaron que, a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad el CUD “apareció el día anterior a la votación el Presupuesto”.

Según consignaron a Letra P intendentes de la oposición, de los 58 municipios de Juntos, son 23 los que recibirán menos, 14 de ellos bajo el comando de la UCR y ocho, del PRO, más Bragado, donde gestiona el vecinalista Vicente Gatica. “Vamos a tener una pérdida”, apuntó el jefe comunal a Bragado TV, para asegurar que “la reducción de la misma genera un conflicto seguramente con los ingresos”.

Ante ese cuadro, ya hay varios intendentes que levantaron el teléfono para contactarse con La Plata. Aseguran que estos cambios con “motivo de conversación”, no solo entre opositores sino también entre algunos intendentes del FdT que vieron mermados los recursos provinciales para este año. De todos modos, la mayoría prefiere la mesura y no alzar demasiado la voz ante este cuadro. Confían en que el Ministerio de Economía bonaerense buscará alternativas para equiparar. Por lo pronto, ya hay municipios que anticipan que requerirán asistencia del tesoro provincial para tapar ese bache.