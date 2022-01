Rodríguez Larreta, contra el Gobierno y CFK por enviar "mensajes contradictorios"

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, insistió este jueves en la necesidad de que Argentina tenga un plan económico “que muestre cómo el país crecerá y generará trabajo” en los próximos años, en relación a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, cuestionó al Gobierno y, puntalmente, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por generar “más incertidumbre” y hablar “en contra del acuerdo” a horas de un vencimiento con el organismo de crédito.

“No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas del vencimiento con el FMI no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del Gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda nada”, disparó Rodríguez Larreta, quien además señaló que un eventual acuerdo para renegociar la gigantesca deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri “es un capítulo pero no es el más importante” y reiteró la necesidad de “tener previsibilidad y horizonte para el crecimiento”.

Más temprano, la administración de Alberto Fernández indicó que el gobierno “tiene la voluntad de acuerdo”, pero no confirmó si cancelará los 710 millones de dólares que vencen este viernes. “Lo que va a suceder lo sabremos en las próximas horas, porque todo depende de la negociación que se está llevando adelante”, dijo la portavoz Gabriela Cerruti, quien además reiteró que la Argentina no aceptará “ningún acuerdo que comprometa el crecimiento”.

“Acá, lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer y tener trabajo”, aseguró el alcalde porteño durante una conferencia de prensa donde dio detalles del inicio del ciclo lectivo porteño, en una escuela junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña.

Este miércoles en Honduras, país al que viajó para la asunción presidencial de Xiomara Castro, Cristina Fernández hizo una fuerte crítica a los organismos de crédito y “las políticas de ajuste” que someten a los países en vías de desarrollo. “Es curioso que los que impulsaron los programas de ajuste después dicen que hay que combatir al narco”, sostuvo la vicepresidenta. Y remarcó que “de la misma manera que se financiaban golpes militares” en el siglo XX, “se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina”. E insistió sobre un intento de volver a instaurar el neoliberalismo en la región. “Los libertarios quieren suprimir el Estado”, indicó.