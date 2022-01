Florito: “Para formar un frente de frentes hay que despojarse de personalismos”

Tras presentarse como candidata a senadora nacional y con el trajín de la campaña encima, Betina Florito aprovecha las vacaciones para pasar tiempo con su familia y trata de hacer "las cosas que se dejan de lado por el ritmo del trabajo". El destino elegido fue Cariló y ni el perro se quedó fuera del plan. Viajó con su marido, su hijo de doce años y se encontraron en la costa con la hija de él que vive en Buenos Aires, donde disfrutaron de las playas durante varios días.

Combinar actividad y descanso parece ser el desafío de muchas figuras. La diputada provincial disfruta de caminar por la arena, jugar al tejo, a los dados y hacer crucigramas. Si bien reconoce que no “abandona del todo” el teléfono celular, intenta disfrutar del tiempo con sus queridos. La política siempre está presente, en su caso en forma de lectura. “Capitalismo o pobrismo (esa es la cuestión)”, conversaciones entre Carlos Reymundo Roberts y Miguel Ángel Pichetto, fue uno de sus elegidos para este verano. Sin embargo, admite que le encantan las novelas así que se dividió el tiempo para poder leer también “Prohibido morir aquí” de Elizabeth Taylor.

En diálogo con Letra P se despega de Amalia Granata, como ya hizo en la Cámara de Diputados, y asegura que el espacio Somos Vida Santa Fe se consolidó como la cuarta fuerza en la provincia a fuerza de trabajo territorial. Además, reclama celeridad a la gestión del gobernador Omar Perotti y marca sus diferencias con el Frente Progresista, aunque le reconoce haber sido “más dinámico y propositivo”. El mentado frente de frentes santafesino contará con ella solo si “es representativo y despojado de personalismos”.

- ¿Qué balance hace de su candidatura como senadora nacional?

- Fue en lo personal un desafío enriquecedor y, como espacio político, una apuesta muy grande y con mucho esfuerzo, pero nos sentimos muy orgullosos de haber logrado posicionarnos como la cuarta fuerza política en la provincia. Tenemos mucho trabajo por delante para seguir construyendo y creciendo en Santa Fe.

- Tuvo muy buena elección dentro del departamento La Capital. ¿Es importante ese electorado para los próximos pasos?

- Sí claro, pero nosotros nunca dejamos de hacer lo que en realidad nos caracteriza y nos gusta, que es política de cercanía. Es lo que pide la gente y lo que necesita un político para tener una postura realista de lo que sucede. Actualmente el departamento La Capital está prácticamente sin representación a pesar que el actual senador (Marcos Castelló) es alguien de confianza de Perotti, pero eso jamás se tradujo en mejoras para los santafesinos que vivimos en el área metropolitana y a las pruebas me remito: el oficialismo perdió en las seis ciudades y también en varias comunas. Somos muy críticos con esta situación porque se está dejando pasar una oportunidad de articular políticas que son trascendentes para la región. No se puede desde un escritorio plantear soluciones si no caminaste las localidades, las ciudades y los barrios junto a los santafesinos. Es difícil generar política sin legitimidad en la representación territorial.

- La oposición santafesina se está moviendo para armar un frente de frentes. ¿Se imagina dentro de ese espacio?

- El país y la provincia atraviesan momentos difíciles, crisis económica, inseguridad, enojo de la gente hacia la clase política, falta de credibilidad. Surge entonces la pregunta de si el amontonamiento de espacios es la salida que necesitamos. Hubo ensayos anteriores que terminaron mal. En política muchas veces hay sumas que restan. Soñamos en construir una alternativa diferente, dándole una opción de cambio a los santafesinos. Nosotros creemos fuertemente en el poder del diálogo. Hay muchos espacios con los que coincidimos en cuál es la salida, lo que hay que consensuar son las formas, los programas, la idea de provincia que pretendemos en las distintas áreas de gobierno. Para formar un frente, que resulte propositivo y representativo, todos debemos tener amplitud, generosidad, grandeza política y despojarnos de personalismos. Sin dudas tiene que ser una alternativa muy superadora ya que en los últimos años las fuerzas políticas que estuvieron en gestión no lo lograron. Uno de los últimos ejemplos que tenemos es la famosa frase del kirchnerismo nacional y provincial “unidad en la diversidad” y lo que menos vemos es armonía y rumbo en la gestión de gobierno.

- ¿Con qué diputados articula el trabajo dentro de la legislatura?

- Para el trabajo legislativo es muy necesario tener buen vínculo con los diferentes bloques que componen el cuerpo, y por supuesto con el presidente de la Cámara de Diputados (Pablo Farías). Digo necesario justamente para debatir, intercambiar, construir consenso. Me vinculo y relaciono con todos los diputados, por supuesto que con algunos tengo más afinidad y con otros un trato respetuoso. Con aquellos que están al frente de los bloques mayoritarios la política misma te lleva a tener un trato más frecuente, como con Julián Galdeano (Juntos por el Cambio), Maximiliano Pullaro (UCR Evolución), Leandro Bussatto (PJ), Joaquín Blanco (Socialismo).

- ¿Cómo es actualmente la relación con Granata?

- Desde Unite nos propusimos ser la cuarta opción para los santafesinos por fuera de las estructuras tradicionales. A base de mucho esfuerzo, trabajo y kilómetros recorridos pudimos tener la notoriedad que buscábamos. Gracias al esfuerzo militante y el trabajo en equipo de dirigentes que me acompañan en distintos departamentos de la provincia. Creo haberte respondido la pregunta.

- ¿Qué opinión tiene sobre la gestión del gobernador Perotti?

- Es una gestión ineficiente, lenta, prometió mucho en campaña despertando grandes expectativas y ha hecho muy poco al día de hoy. Todo lo justifica por la pandemia, pero la gente ya no quiere escuchar eso, quiere soluciones, quiere vivir mejor, sentirse segura, necesita trabajo, quiere obras que mejoren su calidad de vida, viviendas, agua, luz. Creo que la gente esperaba realmente un cambio, pero no logra estar a la altura de la circunstancias. Sobre todo si lo comparamos con los últimos gobiernos peronistas en la provincia de Carlos Reutemann y Jorge Obeid. Con mucho respeto, porque hoy Miguel Lifschitz no está, fui muy crítica sobre la gestión socialista, pero hay que reconocer que siempre fueron dinámicos, propositivos y gestores, aunque no comparta ni el criterio ni la finalidad. Eso no lo tiene la gestión de Perotti, no avanza, siempre está estancada. La mayoría de los programas depende de Nación, nada es propio de la Provincia.

- ¿Cuáles son los desafíos de Somos Vida en este segundo tramo del mandato?

- Este año seguiremos luchando para que en la Ley de Educación Provincial y la Educación Sexual Integral (ESI) también esté la mirada y el pensamiento de los casi 300 mil santafesinos que nos permitieron a mí y otros cinco diputados llegar a la banca en la Legislatura. Nos sentimos responsables de que su voz esté plasmada en estas leyes que sin dudas son el pilar de la educación y el futuro de la provincia.

- ¿Qué lectura hace sobre la paridad de género en la provincia de Santa Fe? ¿Alcanza?

- En nuestra provincia solo un departamento tiene como representante una mujer en la Cámara de Senadores. Estoy segura que muchas mujeres, y en especial las jóvenes, anhelan participar y ser protagonistas de los cambios que necesita la política actual. Las mujeres debemos seguir construyendo en este momento histórico insistiendo para llegar a ocupar más espacios de toma de decisión, espacios de poder, porque tenemos para aportar nuestra mirada integradora, nuestra empatía, nuestra resiliencia para acompañar y dar solución a las necesidades de los santafesinos. Comparto la idea que a esos lugares se llega por idoneidad y aptitud, pero sabemos que esta lucha todavía necesita de las leyes de paridad para que podamos llegar a ocupar esos espacios.