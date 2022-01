Pullaro: "El gobierno de Perotti es malo, la oposición puede ganar en 2023"

Maximiliano Pullaro no puede sacarse el traje de dirigente radical en sus vacaciones en un balneario de la costa atlántica que, por estricto protocolo, debido a las amenazas sufridas desde su época de ministro de Seguridad de Santa Fe, evita revelar. Se levanta temprano, lee las noticias y corre entre ocho y diez kilómetros diarios con un mix de arena y asfalto. Después se interna en la playa, pero no suelta el celular. “No puedo largarlo, no me desenchufo para nada”, reconoce. Tampoco suelta la política: lee Cómo mueren las democracias, el intenso best seller de dos reconocidos politólogos norteamericanos.

La rosca es constante en el día a día, con llamados telefónicos e incluso encuentros con dirigentes bajo la sombrilla y en ojotas. Jura que 2022 trae un desafío marcado: unificar a la oposición para un frente que gane la gobernación.

Sobre eso gira toda la charla con Letra P del diputado provincial de Nuevo Espacio Organizado (NEO), la rama radical que saltó a Juntos por el Cambio (JxC) y terminó de deshilachar al Frente Progresista. También, sobre el crecimiento del radicalismo, la seducción a otros espacios, su futuro personal y las críticas al gobernador Omar Perotti. “Es un gobierno malo, por eso la oposición puede ganar en 2023”, arriesga.

-¿La playa sirve para hacer balances y proyecciones?

-Sí, pero, sobre todo, para planificar.

-¿Qué está planificando?

-Reuniones con partidos políticos de la oposición para ver cómo construimos un frente para ganarle al PJ en 2023.

-¿Qué implica ese armado?

-Mucha política y un programa de gobierno.

-¿Desde qué base se debe armar?

-Nadie va a convocar. Tenemos que convocarnos quienes creemos que podemos coincidir.

-¿El radicalismo tiene más protagonismo por haber ganado las elecciones en Santa Fe?

-Tiene una buena posición, pero otros partidos también. Nos necesitamos entre todos.

-¿Quién tiene que tomar el toro por las astas?

-Ningún partido tiene la manija ni debe desplazar a otro. Hay un objetivo: ganar en Santa Fe.

-¿La idea es replicar aquel Frente Progresista de 2007?

-Los tiempos y desafíos son diferentes. Hoy los temas son la seguridad pública, el empleo y la producción.

-¿Es desde cero esa construcción?

-Lo importante es tener un programa de gobierno y que quieran participar.

-No parece sencillo.

-Para nada, pero se puede. Por eso, necesitamos mucho diálogo hacia dentro de cada partido.

-¿Es una construcción para derrotar al PJ?

-El gobierno de Perotti es malo. Por eso, la oposición puede ganar en 2023, pero este frente tiene que saber a dónde va.

-Hay mucha oposición y diferente. ¿Cómo coincidir?

-Tenemos que construir dentro de Juntos por el Cambio y ampliar con fuerzas con las que tenemos historia en común como Creo, el socialismo, la democracia progresista...

-¿Y cuál es el desafío?

-Unificar a la oposición y trabajar para construir ese programa. Si no, nos pasará lo que le pasó a Perotti.

-¿Qué le pasó?

-El PJ se juntó para ganarnos y ahora el gobierno no tiene un norte.

-Va a haber varios nombres de movida. ¿Cómo definir candidatos?

-Si no hay síntesis política, puede haber una interna.

-En NEO tiene estructura y apoyo e hizo una buena elección a senador nacional. ¿Puede aspirar a candidato?

-No me la creo. La política santafesina es muy dinámica.

-¿Por qué el radicalismo NEO abandonó el Frente Progresista y se sumó a JxC?

-Teníamos que acompañar un proyecto amplio a nivel país, porque el eje iba a ser nacional: enfrentar al kirchnerismo.

-El resto del Frente Progresista no lo leyó así.

-Algunos no dimensionaron ese momento histórico.

-¿Cómo tomó las críticas?

-Si alguien me criticó en términos personales, se equivocó, porque la decisión fue colectiva, de todo el espacio.

-¿El radicalismo en Santa Fe está en crecimiento o fue sólo una buena elección?

-Está muy bien, con representación nacional, bloques importantes, muchas intendencias.

-Hay varias corrientes. ¿Puede jugar en contra?

-Hay que sintetizar, pero lo importante es estar en el mismo frente.

-El PRO mermó su poder en la alianza después de estas elecciones. ¿Qué posicionamiento tiene?

-Se está ordenando y eso sirve para que sea más fácil armar el frente.

-¿Santa Fe debe tener otro rol en el interior?

-Debería tener un proyecto provincial fuerte que lo ubique en otro lugar y con más peso entre las provincias .

-¿Cuál es el vínculo que plantea Perotti con la oposición?

-Cuando nos llamó a dialogar, sólo nos convocó para una foto. Tiene que entender que debe convocar para poder transitar los últimos años de gestión.

-¿Cómo se resuelve la tensión entre la Legislatura y el gobierno?

-El Ejecutivo debe registrar que la oposición tiene una mayoría legislativa importante y se pone de acuerdo en la mayoría de temas.

-¿La oposición somete al gobierno, como plantea el oficialismo?

-Le votamos todas las leyes más importantes: varias tributarias, consensos fiscales, emergencias... y hay compromiso de sacar el Presupuesto 2022.

-¿Afecta a la gestión el vínculo del Ejecutivo con la Legislatura?

-La gestión no arranca porque Perotti es dubitativo para las decisiones. O las toma y vuelve sobre ellas.