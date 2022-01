Rueda: “Javkin, Jatón, García y Bonfatti pueden ganar la gobernación”

Susana Rueda, concejala rosarina del Frente Progresista, pasa la ola de calor en Fisherton, un barrio del noroeste alejado del bullicio del macrocentro. Sin ojotas para favorecer la “descarga a tierra”, rodeada de familia y amigas, aprovecha el impasse legislativo para ponerse al día con lecturas: “Hace unos días terminé de leer Sinceramente, de Cristina Fernández que me pareció muy interesante con todo el repaso de la historia contemporánea. Ahora estoy con un libro de Pablo Stefanoni que se llama ¿La rebeldía se volvió de derecha?, que lo súper recomiendo, es una investigación muy profunda sobre las raíces del movimiento libertario que estamos empezando a ver en Argentina. Y cuando lo termine ya tengo otro reservado que se llama Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torres”, cuenta con entusiasmo y confiesa que es una lectura en detalle, en la que no se escapan los paralelismos y comparaciones con la realidad provincial y su propio futuro: “Se vienen dos años difíciles, de mucha política y yo quiero ser una soldada de la construcción progresista”, aventura en diálogo con Letra P.

- ¿Qué tendría que lograr de máxima la oposición santafesina en 2022?

- El objetivo de máxima es sostener el progresismo en esta provincia que hoy enfrenta dos grandes riesgos: uno es la continuidad de las políticas conservadoras de (Omar) Perotti, que nada tienen que ver con el progresismo ni con las raíces históricas del peronismo; el otro es el riesgo de que gane la derecha.

- ¿Ese progresismo se sostiene con un frente de frentes?

-El nombre de frente de frente tiene mala prensa porque se lo puede vincular con otras alianzas que tuvieron como único objetivo ganarle al peronismo. Nosotros tenemos que lograr reunir a los mejores referentes de distintos espacios para poder ganar las elecciones dentro de dos años sin quedarnos solamente con lo que hicimos en el pasado. Tenemos que generar nuevas ideas, nuevas construcciones políticas que no estén delimitadas por los partidos políticos, sino en movimientos estratégicamente constituidos. Hay referentes del PJ que están absolutamente desilusionados en el perottismo, he leído notas que incluso ustedes han hecho a referentes peronistas de la provincia, donde te das cuenta que les cuesta muchísimo remontar esta gestión. Todos los que consideraban que votando a Perotti íbamos a tener algunas garantías que no teníamos, se han dado cuenta que había grandes errores en esa concepción. Eso nos habilita a pensar un frente realmente interesante que retome las raíces del progresismo para reconstruir Santa Fe.

-¿Hay límites a esa convocatoria?

-Todo lo que huele a macrismo lo quiero lejos, le ha hecho muchísimo daño a este país, desde lo económico y lo político.

- Este año van a empezar a perfilarse nombres propios, ¿Quién cree que mejor contiene al arco progresista?

- Tenemos muchos referentes con expectativas y posibilidades de ganar la gobernación en 2023. Uno de ellos es Pablo Javkin, otro es Emilio Jatón, también Clara García, Antonio Bonfatti. Tenemos candidatos naturales y las mejores referencias para apuntar al 2023. Veremos cómo se constituye este frente que nosotros consideramos absolutamente necesario. Todos los que pasaron por el Frente Progresista, que hoy están en otros espacios, pueden volver al Frente Amplio. Con muchos referentes del radicalismo tenemos raíces incluso en ejercicio de gestión, que han aprendido de Antonio (Bonfatti), de Hermes (Binner), de Miguel (Lifschitz). Tiene que haber un acuerdo, puede que haya una interna grande dentro de un año y medio para definir quién va a ser el candidato de la fuerza progresista, pero tenemos las mejores candidaturas para disputar la gobernación.

-¿El socialismo está en una nueva etapa? Cómo es la relación hoy con Clara García y Mónica Fein?

- La relación es muy buena. Tuvimos una diferencia en relación a las internas, lo hablamos con Clara, Mónica y Pablo (Javkin). Fuerza del Territorio consideraba que teníamos que ir con lista unificada porque el momento histórico detonado por la pandemia nos interpelaba a la grandeza de ir en una lista unificada. Después, en la general todos apuntalamos la candidatura de Clara, Ciro (Seisas) y quienes ganaron la interna. Como en todos los partidos tenemos discusiones pero lo bueno es discutir y mirar hacia adelante.

- ¿La dirigencia del PS hizo una lectura de esos reclamos internos?

- Si no lo leyeron todavía lo van a leer, es una cuestión de supervivencia. Nadie se salva solo y cuando digo salvar, hablo de las ideas, de las construcciones progresistas y salvar la provincia de Santa Fe. Todos somos testigos de lo que ha pasado en estos últimos dos años, incluso los gremios que a veces salieron a discutirle al Frente Progresista algunas políticas como la cláusula gatillo y ahora están rezando para que vuelva. Este es el momento de trabajar todos juntos, con una verdadera convocatoria al diálogo para construir, por ejemplo, políticas de seguridad, que es uno de los grandes problemas y está comprobado que nadie tiene la fórmula mágica.

- En sus dos primeros años de gestión Javkin logró un esquema de gobernabilidad en el Concejo, ¿con la nueva composición lo va a poder sostener?

- Va a ser más difícil, pero María Eugenia (Schmuck) hizo un trabajo impecable, con una gran muñeca política para garantizar la gobernabilidad de Pablo. Ella quedó muy fortalecida y va a poder seguir en esa línea. Lo primero que hay que hacer es robustecer el interbloque progresista y también Pablo va a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande de escucha y construcción en estos próximos dos años, porque los problemas se profundizaron con la pandemia y la gestión pospandemia, sumado al periodo electoral, va a ser un escenario más salvaje.

- ¿Cuál es la agenda de género para el 2022?

- El año pasado hubo muchas conquistas y logros a nivel nacional, pero a nivel provincial hemos retrocedido en cuestiones básicas, como salud reproductiva. Es una agenda que hay que reconstruir y ganar en presupuesto porque no hay Ni Una Menos sin presupuesto. Y lo mismo para la Justicia, hay que profundizar y dotar de recursos a las fiscalías que investigan los casos de violencia de género, son muy pocas para la cantidad de casos que hay. Así como despertamos conciencia a partir de la visibilización de los casos de violencia de género y eso hizo que más mujeres se animen a denunciar, hay que darles respuesta. Y el otro tema central es la feminización de la pobreza, que tiene datos escalofriantes, y aquí los presupuestos provinciales y nacionales, que son los más grandes, tienen que estar presentes.