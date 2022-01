De Ponti: "Espero que realmente haya una apertura de Perotti"

Lucila De Ponti no viajó ni al mar ni a la montaña, pero igual descansa y camina en ojotas por estos días. La diputada provincial aprovecha las bondades de la ciudad de Funes, una suerte de pulmón verde del Gran Rosario, para bajar el ritmo. Pileta, quincho, parque y parrilla le significan un combo más que atractivo. En febrero meterá dos viajes cortos, uno al Cosquín Rock y otro al carnaval en Jujuy.

La tranquilidad de Funes le permite ponerse a escribir, como cada inicio de año. La figura del Movimiento Evita arrancó a bocetar su newsletter, una suerte de “registro reflexivo” sobre el acontecer político y otras yerbas, que espera lanzar en el transcurso de 2022. La “etapa creativa”, como la define, la mecha con material de lectura de diverso calibre. En la literatura elige a Samanta Schweblin con su “Pájaros en la boca” y no abandona la política para entender “¿Qué hacemos con Menem?”, de Martín Rodríguez y Pablo Touzon.

Como el celular es una “extensión” de su cuerpo, le legisladora merma el descanso y acepta la entrevista con Letra P. Reflexiona sobre los desafíos del peronismo santafesino, marca diferencias con el gobernador Omar Perotti y el sector que él conduce y dice que el frente de frentes tiene olor a “Unión Democrática”.

-¿Qué le espera al PJ de Santa Fe en 2022?

-El principal desafío es consolidar y fortalecer líneas de la gestión que tienen que ver con seguir promoviendo la recuperación económica y avanzar en la garantía de que esa recuperación pueda también generar mejores condiciones y calidades de vida. Es un año que, después de dos muy atravesados por la pandemia, aun así, el gobierno pudo alcanzar varios de sus objetivos, pero falta profundizar sobre otras cuestiones. Probablemente sea el último año de gestión más pura.

-¿Y en lo político?

-El peronismo atravesó un proceso de debate a través de las internas y ese proceso tiene que tener continuidad en términos de pensar cuál va a ser la estrategia, ya sea una o varias, hacia 2023, con el objetivo de que al gobierno de Perotti le continúe un gobierno de otro compañero o compañera.

-Compitió contra la lista de Perotti en las PASO, ¿mantiene las diferencias?

-La decisión de participar en interna tuvo que ver con un análisis de cómo se venía llevando adelante el proceso de elaboración de las listas y el armado electoral encabezado por el sector del gobernador. Veíamos que había una gran cantidad de sectores del peronismo que no estábamos expresados en ese armado. Eso es algo que probablemente siga pasando en el sentido de que el peronismo santafesino es diverso, amplio. Desde el espacio que formo parte no tenemos ningún problema en utilizar la herramienta de las internas, entendidas como un instrumento que permite ordenar las ofertas electorales y los distintos sectores que van a ir a competir a las generales. Lo principal que tenemos que analizar como peronismo es el resultado de las generales. Tenemos que recuperar una sintonía mucho más fuerte con la sociedad que nos permita garantizar que la continuidad del gobierno de Perotti sea de otro compañero o compañero. Una parte de la medida del éxito de Perotti va a estar determinado por si él puede darle la banda a un compañero o compañera.

-¿Si eso no se logra no va a ser una gestión de éxito?

-Quizás pueda tener logros en el marco de la gestión, pero en el plano de lo político lo fundamental tiene que ver con cómo pensamos en la continuidad de este proyecto. No es una cuestión de nombres, tampoco solamente de ganar elecciones, tiene que ver con la posibilidad de materializar para Santa Fe, y para Argentina lo mismo, un proyecto de provincia, de sociedad, un proyecto económico, productivo, que entendemos requiere de un tiempo más largo que solo un periodo de gobierno.

-¿Se apropia del gobierno, lo siente propio?

-Fueron años bastante complejos en ese sentido, con muchas discusiones internas. Todos formamos parte de la victoria de 2019 y trabajamos mucho para eso. Después hubo distintos momentos y también distintas políticas y decisiones. En términos generales, es un gobierno del peronismo del que me siento parte no solo como peronista, sino como diputada del oficialismo. Me gustaría que algunas cosas funcionen de manera distinta, pero una sabe que es un frente constituido por muchos actores y que esa heterogeneidad también puede ser una riqueza.

-Perotti tuvo gestos de convocatoria, ¿hay una apertura real y concreta del gobernador?

-Espero que realmente la haya, hay algunos hechos de fin de año que nos pueden permitir pensar eso. Entiendo que la política, sobre todo en el plano del Legislativo, requiere de estos esfuerzos para encontrar las coincidencias muchas veces por sobre lo discursivo y lo retórico que a veces nos enfrenta de manera tan taxativa. Tenemos que construir un programa y un espacio político que sea el peronismo, pero que sea también mucho más que eso. Que tenga la capacidad representar la construcción de una sociedad hacia el futuro que no solo nos convoque a los que somos afiliados y afiliadas del PJ, sino que también nos permita construir con muchas otras identidades con las cuales coincidimos en algunas cuestiones centrales. Eso requiere mucha audacia y no repetir recetas o actitudes que en otros momentos no nos llevaron a buen puerto.

-Para 2023, ¿no alcanza solo con el peronismo?

-Siempre hay que buscar más que el peronismo. El peronismo es, por supuesto, la identidad mayoritaria de la construcción de un proyecto que le dé protagonismo a los sectores populares y que nos permita pensar en un país con justicia social, pero el peronismo tiene que tener, y siempre tuvo, esa virtud de convocar y de ponerse a la par con otros sectores con los cuales tenemos muchas más coincidencias que diferencias.

-El bloque del PJ luce desvalido en Diputados, ¿tiene solución? ¿hay un diálogo político que los saltea?

-Creo que sí se puede encontrar los caminos, tenemos condiciones muy difíciles porque somos una minoría muy chica con respecto a los otros bloques, que antes eran un mismo interbloque y ahora están separados. Tenemos que tener la capacidad de leer esa realidad y también de actuar sobre ella para construir caminos de consensos más posibles. Somos ocho, pero somos representantes del oficialismo, del bloque del gobierno, y hay en el Senado una mayoría peronista. Todos estos elementos se tienen que conjugar armónica e inteligentemente para estar más cerca de los objetivos que queremos.

-¿No ocurrió hasta acá?

-Ocurrió pocas veces, tiene que empezar a ocurrir mucho más.

-¿Arranca sin sucesores de Perotti a la vista el PJ?

-No hay un candidato puesto porque el gobernador no tiene reelección, eso va a ser parte de las discusiones y de los debates que se den hacia 2023. Lo fundamental no tiene que ser la definición del nombre, sino la capacidad que tengamos de construir una estrategia sobre un proyecto político que nos permita darle continuidad al gobierno de Omar. Y en ese sentido, los nombres tienen que ser los mejores compañeros y compañeras que puedan garantizar el resultado y, si tiene que haber interna, sin ningún tipo de dramatismo.

-¿Si la oposición se une, se complica?

-No me gusta opinar mucho sobre los procesos de la oposición, pero es un problema inicialmente para ellos. Si se van a unir solamente para ganarle al peronismo me suena más a Unión Democrática y a la posibilidad de tener un programa de gobierno o un proyecto para la provincia.

-¿Pablo Farías tiene que continuar como presidente?

-Entendemos que el orden de la mesa directiva de la Cámara tiene que darse según lo que fue la participación de las listas en el proceso electoral de 2019, donde la presidencia le correspondía a Miguel Lifschitz y la vicepresidencia, nos correspondía a nosotros, que fuimos la lista que salió segunda. Ese acuerdo ya se rompió el año pasado cuando los dos primeros lugares de la esa fueron ocupados por un diputado y una diputada que formaron parte de la misma lista. Como una opinión más desde nuestro espacio, entendemos que la presidencia le corresponde no solo a la lista que ganó, sino al partido que ocupaba el primer lugar en esa lista, le corresponde al Partido Socialista.

-Se aprobó la Ley de Paridad en 2021 en Santa Fe, ¿cuál es la agenda feminista de 2022?

-Incluso en el contexto de pandemia, la aprobación de la Ley de Paridad era uno de los ejemplos de una ley que parecía imposible aprobar y, con muchísimo esfuerzo y muchas críticas, pudimos celebrar. Que hoy se esté implementando en Santa Fe con resultados muy buenos, con una fórmula legislativa que no existe en otros lugares del país y que, en su aplicación, está demostrando ser muy positiva para garantizarnos no solo la representación por género, sino también la representación por sectores. A nivel de las políticas públicas, también hemos avanzado muchísimo en estos años respecto de lo que existía. Bueno, se creó un Ministerio, se le dio mucha más jerarquía en términos de las políticas que se desarrollan para el sector y una agenda muy grande de los feminismos no solo en la provincia, sino a nivel nacional, que ordena.

-¿Qué ordena?

-Está ordenando en dos cuestiones fundamentales, por un lado, un debe histórico que tiene que ver con el combate contra la violencia de género, con la posibilidad de garantizar herramientas más efectivas para prevenir los femicidios y cualquier tipo de violencia. Y, por otra parte, lo que tiene que ver con el debate más económico o material de la desigualdad, cómo el Estado puede garantizar políticas públicas para que las mujeres vayamos ganando en autonomía, en un reordenamiento de las tareas del hogar y cuidado. Es una de las agendas principales porque está en la base del resto de las desigualdades. A nivel nacional el orden de la agenda de los feminismos está dada en ese plano.

-¿Que la exministra de Igualdad sea la primera mujer en conducir el Ministerio de Gobierno también se considera un logro?

-Me pone muy contenta que Celia Arena ocupe el lugar de ministra de Gobierno, es una mujer que va a ocupar uno de los principales lugares de la gestión y eso que es algo muy importante. Ella ya tiene todas las capacidades y atributos para tener una excelente gestión, es un hecho inédito, que nos enorgullece como peronistas, de que sea en nuestro gobierno la primera vez que se nombre a una mujer para ese cargo.

-¿Y usted fue tentada para saltar al Ejecutivo?

-No, desde que asumí diputada nadie me invitó a retirarme de la Cámara.