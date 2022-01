La Bicameral de Inteligencia se pregunta qué hizo Larreta durante la AFI de Macri

El arranque del verano no frenó la investigación del Gestapo-gate que lleva adelante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Organismos de Inteligencia del Congreso. Ya hicieron sus descargos los espías citados y habrían comenzado a declarar los empresarios convocados la semana pasada. El trámite terminará antes de fin de mes, pero en el oficialismo comenzaron a preguntarse sobre el rol que tuvo el alcalde Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno porteño mientras la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dependió del entonces presidente Mauricio Macri.

También podés leer El Gestapo-gate convierte al Congreso en un inesperado campo minado para Vidal

Los interrogantes no son nuevos, pero arreciaron esta semana, apenas Rodríguez Larreta decidió tensar su relación con el Gobierno por las críticas contra la Corte Suprema. Le contestó el diputado Eduardo Valdés, uno de los tres integrantes de la subcomisión de la Bicameral que investiga el caso. "Pensé que Rodríguez Larreta iba a pedir con la misma indignación que yo que la Justicia investigue y le demuestre a él cómo lo espiaron y entraron en su intimidad”, dijo el exembajador en el Vaticano en declaraciones a FM Futurock.

Con esas palabras ventiló una pista que late en la Bicameral, más allá de los interrogantes sobre el rol de la exgobernadora María Eugenia Vidal, que fue espiada junto con el alcalde. Son parte de los cabos sueltos que surgen de la investigación que llevó adelante la Bicameral el año pasado, cuando pudo recoger y aportar información al expediente que estaba en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla. Entre otros casos, indagaron a la banda Super Mario Bros, integrada en gran parte por policías porteños que habían ido en comisión a trabajar para la exSIDE.

También podés leer Escala el Gestapo-gate: el Presidente apura a la Justicia y señala a celebridades PRO

Esos agentes, indicó Valdés, eran “policías de la Ciudad " que dependían de Rodríguez Larreta. “Él los había dado en préstamo a la AFI, pero lo sorprendente es que los reincorporaron”, aseguró el diputado. “Creo que a Rodriguez Larreta no le gustó que lo espíen, pero entonces ¿por qué se solidariza con Macri antes que con el espionaje ilegal que le hicieron a él, a su vicejefe de gobierno Diego Santilli, a Vidal? ¿Por qué no piden justicia? ¿Porque también fueron espiadores? A Santilli le entraron a la casa mediante el marido de su exmujer, ¿por qué no pide Justicia?", se preguntó el legislador.

Hasta ahora, el organismo bicameral del Congreso todavía no avanzó en otro punto que genera muchas incógnitas: los 55 teléfonos encriptados que la AFI les entregó a funcionarios y funcionarias, a empresarios y abogados de vínculo estrecho con el expresidente. Entre ellos Vidal recibió uno y Rodríguez Larreta tuvo otro. El presidente Alberto Fernández le reclamó a la Justicia que avance con esa investigación, pero ninguno de los señalados aportó detalles sobre el uso que le dio al aparato.

También podés leer Más tensión Vidal-Larreta: de las reelecciones a los codazos en la Ciudad

Valdés dijo que esperaba que el alcalde repudiara toda la operación. Remarcó que quien “llevaba la voz cantante” en la reunión que fue filmada ilegalmente por la AFI en 2017 era Sebastián De Stefano, el director de asuntos jurídicos de la AFI. "Ahora Rodríguez Larreta lo tiene como funcionario de Subterráneos de Buenos Aires. ¿Será posible que por eso sale con esas declaraciones?”, disparó el diputado para retrucarle al alcalde el respaldo a la Corte.

“El gobierno de la Ciudad se transformó en la guarida de todos estos espías que hicieron tanto daño. Este tipo, Destéfano, es el que inventaba los anónimos de cualquier caso y se los daba a periodistas, o aparecía Mariana Zuvic”, dijo en referencia a la abogada cercana a la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

“Lo vi cuando denunciaron a Máximo Kirchner y a Nilda Garré por una presunta cuenta en Nueva York con plata de los iraníes. Lo inventaron ellos, luego hicieron tres tapas de Clarín y después armaron una causa judicial a partir de las denuncias de Paula Olveto y Fernando Sánchez. El banco lo único que dijo es que no existía ninguna cuenta, pero el daño ya estaba hecho”, insistió Valdés, en una enumeración de los argumentos que ya retumbaron dentro de la comisión de la Bicameral que comparte con su compañero de bancada Rodolfo Tailhade y el radical Miguel Bazze, en representación de la oposición.