El Gestapo-gate convierte al Congreso en un inesperado campo minado para Vidal

El inicio de los tramos más turbulentos de la negociación de la deuda con el FMI pondrá en un segundo plano al escándalo que desató el video filtrado por la AFI, donde se ve al exministro bonaerense Marcelo Villegas reunido con empresarios, funcionarios y tres jefes de los espías para planificar una presunta persecución de sindicalistas. No obstante, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia avanza en la investigación del denominado Gestapo-gate y ya citó a declarar a un puñado de funcionarios y agentes. Además, buscará el testimonio de la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien transita su peor momento desde que llegó al Congreso el pasado 10 de diciembre.

Desde que estalló el caso, el oficialismo impulsó la creación de una subcomisión para investigarlo. Quedó constituída por tres diputados: Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade, por el FdT y Miguel Bazze, en representación de JxC por decisión de su Mesa Nacional. Inicialmente iba a estar el macrista Gerardo Millman, que responde a Patricia Bullrich, pero el titular del bloque Cristian Ritondo, planteó que el tema fuera resuelto por todos los socios. Quedó Bazze por la minoría, que aceptó pedir elementos de prueba a la AFI y citar a los espías, pero se opuso a convocarla a Vidal y a sus funcionarios.

Así como la mayoría de la subcomisión pretende tener un dictamen a fin de mes, también apuntan a citar dentro de 20 días a la exgobernadora, a su exjefe de Gabinete y mano derecha, Federico Salvai, a Villegas, al intendente Julio Garro y al procurador bonaerense Julio Conte Grand. De acuerdo a la ley, la Bicameral tiene potestades para citar a los agentes de los aparatos de inteligencia, pero no puede obligar a la comparecencia presencial de funcionarios. En otros casos, los convocados han hecho sus descargos por escrito y no se descarta que Vidal testimonie del mismo modo. Valdés le dijo a la agencia Noticias Argentinas que no tiene la mira puesta en Vidal ni en sus exfuncionarios, "sino en el rol que jugaron los altos mandos de la AFI".

Si Vidal contesta por escrito quedaría menos expuesta. Cuando responda las preguntas estará por cumplir dos meses como diputada nacional y la información que aporte podría romper el silencio que se impuso desde que estalló el escándalo. También, terminaría con el sólido blindaje mediático que le permitió amortiguar el golpe. En su bancada creen que la exmandataria no dice una sola palabra por temor a que aparezcan más pruebas que la compliquen.

En la subcomisión también evalúan que haga su descargo Ritondo. Fue ministro de Seguridad bonaerense entre 2015 y 2019. Integra la Bicameral y ahora aparece señalado ante el juez Ernesto Kreplak en una posible ramificación del caso impulsada por Alberto Pérez, exjefe de Gabinete de Daniel Scioli cuando gobernaron la provincia. Presentará dos audios que le atribuye al subcomisario Hernán Cassasa. En ellos cuenta el funcionamiento de una presunta "mesa judicial clandestina" compuesta por Vidal, Ritondo, Salvai y Conte Grand. Según Pérez, también se reunían en el edificio porteño del Bapro, en el mismo quinto piso, que era muy utilizado por el equipo más cercano de la exgobernadora.

En el PRO guardan silencio sobre la estrategia defensiva que utilizarán. Ritondo no contestó las consultas de este medio, pero en el bloque aseguran que quedará al frente y tendrá la misión de proteger a Vidal. Según publicó Página/12, en la causa judicial Ritondo promovió a su exjefe de Gabinete ministerial, Marcelo Rochetti, como letrado patrocinante de Villegas. El abogado fue jefe de Seguridad del Club Atlético Boca Juniors, tuvo el mismo cargo en la Legislatura porteña a partir de 2008, por iniciativa de Ritondo, y también fue defensor del líder de "La 12", Rafael Di Zeo.

En el oficialismo cuentan con un cronograma de citaciones que se dará a conocer esta semana. En los próximos días, citarán a los personajes que reunieron unanimidad: los "técnicos" de la AFI que filmaron la reunión realizada el 15 de junio de 2017 en las oficinas que tiene el Banco Provincia a dos cuadras de Plaza de Mayo. Según dijo la titular de la AFI, Cristina Caamaño, fue hallado en unos discos inactivos y lo presentó como prueba ante la Justicia. El juez habilitó este lunes la feria judicial de verano para continuar la investigación que comenzó la semana pasada con una serie de allanamientos.

En la subcomisión tomarán las declaraciones del "personal técnico" de la AFI, que dependió en 2017 de Diego Dalmau Pereyra, exdirector operacional de Contrainteligencia, que sucedió en el cargo al incombustible Antonio Horacio Stiusso, exdirector general de Operaciones, que estuvo al frente de la "Base Estados Unidos" de la AFI. En la Bicameral quieren citar al elenco que trabaja en esa área, pero pretenden escalar a los jefes del área para saber quiénes dieron las instrucciones por debajo de los dos principales jefes que tenía el organismo: el director Gustavo Arribas y la subdirectora Silvia Majdalani.

Tras el testimonio de las personas que realizaron los cableados, citarán a los empresarios que participaron de la reunión. Luego podrían ser convocados los tres jefes de la AFI que estuvieron en la cita: Dalmau Pereyra, el entonces jefe de Gabinete de la AFI, Darío Biorci y el exdirector de Asuntos Jurídicos, Sebastián De Stéfano, que ahora ocupa un sillón en el directorio de la empresa pública porteña Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Los tres están enfocados en articular sus defensas en el expediente que tiene Kreplak. Buscarán sacarlo de juego y pasar el expediente a los tribunales de Comodoro Py.

Desde este lunes, cuando Kreplak habilitó la feria, los tiempos correrán vertiginosos. La Bicameral de Inteligencia avanzará con un ritmo similar y aportará todo lo que obtenga al mismo expediente judicial. De esta manera, Vidal -que se mudó a territorio porteño para asumir una banca en Diputados- verá convertido el Congreso en un verdadero campo minado del cual intentará salir lo menos herida posible.