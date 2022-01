Bullrich: “Podemos acompañar un acuerdo con el FMI si es razonable”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) podría acompañar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "si es razonable”, pero apuntó contra el gobierno del Frente de Todos (FdT) por la demora en las negociaciones con el organismo por la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. “Parece que estuviéramos como el primer día. No es alentador el trabajo que han hecho", apuntó.

“Podemos acompañar un acuerdo con el FMI si es razonable, hasta ahora no tenemos la menor idea de lo que es la profundidad de ese acuerdo”, declaró la exministra de Seguridad del gobierno que le pidió al Fondo U$S 57.000 millones a pagar en cuatro años. En una entrevista con el diario Clarín, culpó al oficialismo por sostener una “contradicción permanente” en las negociaciones. “El debate sobre dónde va el Gobierno con el FMI, dónde nos quiere llevar con su contradicción permanente, de decir que quiere un acuerdo y por otro lado insultar y generar un discurso pirotécnico”, detalló.

Asimismo, Bullrich desestimó las disputas políticas que existen al interior de la coalición opositora y las atribuyó a “cuestiones de orden político” y la “diversidad de miradas respecto a la relación con el Gobierno”. “Es una sana competencia para ver cuál es la idea, la forma, el carácter, la actitud que deben tener los partidos y los líderes en JxC”, profundizó y adelantó que la definición que deberá afrontar la oposición será entre “la actitud y la valentía de un cambio disruptivo o un cambio más corporativo, consensuado”, entre la cual la exdiputada nacional se inclina por la primera opción ya que la segunda es “continuidad”. “Viene un debate sobre la profundidad, la velocidad y la valentía de los cambios”, declaró.

“Cuando en la Argentina en innumerables oportunidades se hicieron intentos de programas graduales, lentos, sin espíritu de cambio, Argentina terminó mal, y así estamos”, agregó y profundizó: “Acá se está discutiendo un cambio o un tipo de acuerdo con el peronismo que ya está probado que no va. Una vez que tomás las riendas del poder fuerte siempre vas a tener capacidad de diálogo, el tema es si es para mantener el status quo o para cambiar”

En este sentido, Bullrich no anticipó si será candidata en las elecciones presidenciales de 2023, pero no descartó una alianza política con otros partidos, como el diputado nacional y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Lo vamos a resolver en conjunto, no el PRO ni yo sola”, aseguró.

Además, la exministra defendió a la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal luego de la difusión de videos donde se observa a funcionarios de su gobierno provincial preparar causas judiciales contra el líder sindical de la construcción platense Juan Pablo Medina. “Vidal combatió a las mafias y la apoyamos. El Pata Medina es un delincuente”, completó Bullrich.